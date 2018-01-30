«Кремлевский доклад» с полным списком министров, чиновников и олигархов опубликовали в США
Серия квартирных краж на первых этажах захлестнула Бердск
Жалуются губернатору возмущенные оплатой за тепло по 1/12 жители Бердска
Путин: Анонимность интернета создает проблемы
Насмерть сбил поезд женщину на вокзале в Бердске
Китайскую картошку перерабатывать планируют в Бердске
Подать платное объявление можно на сайт недвижимости Бердска
Алиментщики должны 280 млн рублей своим детям в Бердске
Запретить высаживать «зайцев» на мороз хочет Минтранс
проблема свободного интернета, угу…А дичающая и погружающаяся в средневековье Россия, производящая микроскопические 2 процента мирового ВВП со снижающимся трендом — это, конечно, не проблема …
во всяком случае, не проблема ВВП …
если об этой дичающей России граждане не будут читать в интернете, будет вообще отлично — а ВВП более уверенно будет чувствовать себя в телевизоре ….)
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Согласен с кандидатом интернет зло, включил ТВ а там США украина европа,везде катастрофы, люди умирают,жуть.А в Доме2 снашаются.
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Кандидат в президенты РФ Владимир Путин…..какое смешное словосочетание «кандидат в президенты»
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Это же до какой степени надо ненавидеть свой народ и держать его за стадо баранов
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До той степени, какую сам народ позволяет
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