КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-ю, Комсомольская 24, 8-913-484-4678
Продам 3-ю, Ленина 7, 8-913-484-4678
Продам 1-ю квартиру
Продам 2-ю квартиру
Продам 1-ю
Продам 1-ю
Продам 1-ю, 8-913-701-2341, Алена
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

«Кремлевский доклад» с полным списком министров, чиновников и олигархов опубликовали в США

Серия квартирных краж на первых этажах захлестнула Бердск

Жалуются губернатору возмущенные оплатой за тепло по 1/12 жители Бердска

Путин: Анонимность интернета создает проблемы

Насмерть сбил поезд женщину на вокзале в Бердске

Китайскую картошку перерабатывать планируют в Бердске

Подать платное объявление можно на сайт недвижимости Бердска

Алиментщики должны 280 млн рублей своим детям в Бердске

Запретить высаживать «зайцев» на мороз хочет Минтранс

Отобрали оружие полицейские у жителей Бердска

Последние комментарии

Январь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Путин: Анонимность интернета создает проблемы

Президент связал трагедии в российских школах с тем, что дети, «сидят в интернете и смотрят, что в США происходит».

30.01.2018 Фото: Кремлин.ру 5 коммент.

Путин: Анонимность интернета создает проблемы

Владимир Путин

Кандидат в президенты РФ Владимир Путин считает, что анонимность интернета — это демократия, но с другой стороны, это создает проблемы, поэтому общество должно себя ограждать от деструктивных сил в сети.

Действующий президент, который идет на предстоящие выборы главы государства как самовыдвиженец, во вторник проводит встречу со своими доверенными лицами в Гостином дворе, передает РИА Новости.

«Анонимность интернета, она с одной стороны, вроде как хорошо — демократия, с другой стороны, возникает много проблем — за этими никами неизвестно, кто прячется. Действительно, сейчас же не (19)37-й год, что хочешь, то и говори, тем более в интернете», — сказал Путин на встрече со своими доверенными лицами.

«Общество, конечно, должно себя ограждать от каких-то деструктивных сил. Мы уже ввели определенные ограничения, связанные с распространением суицидов, педофилии, терроризмом. Но сидят в интернете, смотрят, что в США происходило, потом преступления у нас в школах совершаются. Без всяких оснований, просто там насмотрелись», — отметил президент.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
«Кремлевский доклад» с полным списком министров, чиновников и олигархов опубликовали в США Серия квартирных краж на первых этажах захлестнула Бердск Жалуются губернатору возмущенные оплатой за тепло по 1/12 жители Бердска

(5) Комментариев

  1. Аноним

    проблема свободного интернета, угу…А дичающая и погружающаяся в средневековье Россия, производящая микроскопические 2 процента мирового ВВП со снижающимся трендом — это, конечно, не проблема …
    во всяком случае, не проблема ВВП …
    если об этой дичающей России граждане не будут читать в интернете, будет вообще отлично — а ВВП более уверенно будет чувствовать себя в телевизоре ….)

    Thumb up 11 Thumb down 3

  2. Новый мэр

    Согласен с кандидатом интернет зло, включил ТВ а там США украина европа,везде катастрофы, люди умирают,жуть.А в Доме2 снашаются. :-D

    Thumb up 8 Thumb down 3

  3. Поросёнок Пётр

    Кандидат в президенты РФ Владимир Путин…..какое смешное словосочетание «кандидат в президенты» ;)

    Thumb up 6 Thumb down 2

  4. чегевара чебурашка

    Это же до какой степени надо ненавидеть свой народ и держать его за стадо баранов

    Thumb up 4 Thumb down 2

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

СКИДКА
ООО "Похоронный дом Обелиск"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика