Китайскую картошку перерабатывать планируют в Бердске

Инвестиции в совместный проект России и Китая по хранению и переработке картофеля на территории Новосибирской области составят от 12 млрд рублей. Об этом сообщил врио губернатора региона Андрей Травников на совещании по развитию биотехнологий во вторник, передает «Интерфакс».

«Ведется разработка концепции проекта по созданию промышленного кластера вокруг цепочки переделов от базового сырья — картофеля — до конечных высокомаржинальных продуктов крупнотоннажного биосинтеза», — сказал Травников.

По его словам, в рамках проекта возле Бердска предполагается строительство завода по переработке картофеля и получения немодифицированного крахмала, завода по производству ксантановой камеди, линий по производству модифицированного крахмала для производства бумаги и картона, а также для применения в нефтедобыче и пищепроме.

Именно об этом шла речь в ноябре прошлого года, когда Андрей Травников побывал на бердском ПО «Сиббиофарм», сообщал «Курьер. Среда. Бердск».