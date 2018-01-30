«Кремлевский доклад» с полным списком министров, чиновников и олигархов опубликовали в США
Серия квартирных краж на первых этажах захлестнула Бердск
Жалуются губернатору возмущенные оплатой за тепло по 1/12 жители Бердска
Путин: Анонимность интернета создает проблемы
Насмерть сбил поезд женщину на вокзале в Бердске
Китайскую картошку перерабатывать планируют в Бердске
Подать платное объявление можно на сайт недвижимости Бердска
Алиментщики должны 280 млн рублей своим детям в Бердске
Запретить высаживать «зайцев» на мороз хочет Минтранс
Надеюсь только 21й квартал с комментаторами жаждущими заводов накрывать будет.
А так любопытная новость, такие всегда поднимают настроение
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Ужас какой. Китайцев только запусти, нам места не будет. Всё потравят, а законы у нас защищают сами знаете кого. Деньги застилают им глаза что-ли? Посмотрели бы сначала что они сделали со своей родиной.
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Да не фига у нас не будет!
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позор!китайцев пригласить!одурели власти!пора подниматься народу!хватит терпеть ,продали все!
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