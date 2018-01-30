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Китайскую картошку перерабатывать планируют в Бердске

Российско-китайский проект по селекции и переработке картофеля под Новосибирском подорожал на треть.

30.01.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.

Китайскую картошку перерабатывать планируют в Бердске

Андрей Травников (на фото — второй слева) на бердском предприятии «Сиббиофарм»

Инвестиции в совместный проект России и Китая по хранению и переработке картофеля на территории Новосибирской области составят от 12 млрд рублей. Об этом сообщил врио губернатора региона Андрей Травников на совещании по развитию биотехнологий во вторник, передает «Интерфакс».

«Ведется разработка концепции проекта по созданию промышленного кластера вокруг цепочки переделов от базового сырья — картофеля — до конечных высокомаржинальных продуктов крупнотоннажного биосинтеза», — сказал Травников.

По его словам, в рамках проекта возле Бердска предполагается строительство завода по переработке картофеля и получения немодифицированного крахмала, завода по производству ксантановой камеди, линий по производству модифицированного крахмала для производства бумаги и картона, а также для применения в нефтедобыче и пищепроме.

Именно об этом шла речь в ноябре прошлого года, когда Андрей Травников побывал на бердском ПО «Сиббиофарм», сообщал «Курьер. Среда. Бердск».


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Надеюсь только 21й квартал с комментаторами жаждущими заводов накрывать будет.
    А так любопытная новость, такие всегда поднимают настроение =)

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  2. Ольга

    Ужас какой. Китайцев только запусти, нам места не будет. Всё потравят, а законы у нас защищают сами знаете кого. Деньги застилают им глаза что-ли? Посмотрели бы сначала что они сделали со своей родиной.

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  3. Новый мэр

    Да не фига у нас не будет!

    Thumb up 0 Thumb down 0

  4. александр.

    позор!китайцев пригласить!одурели власти!пора подниматься народу!хватит терпеть ,продали все!

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