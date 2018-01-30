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Запретить высаживать «зайцев» на мороз хочет Минтранс

Если правительство одобрит поправки, то водитель или контролер, который «выкинул» безбилетника из автобуса, может понести наказание.

30.01.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.

Запретить высаживать зайцев на мороз хочет Минтранс

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Минтранс считает, что недопустимо высаживать не только детей, но и любых пассажиров без билета, в случае если такая высадка способна нанести вред жизни или здоровью пассажира (например, на мороз). Предложения корректировки законодательства прошли общественное обсуждение и находятся на рассмотрении в правительстве, подтвердили «РГ» в Минтрансе.

Если кабинет министров одобрит поправки, то водитель или контролер, который «выкинул» безбилетника из автобуса, может понести наказание. Кроме того, проектом уточнены детали контроля за наличием билета, прописаны детали, с какого момента договор перевозки между перевозчиком и пассажиром считается заключенным.

В законопроекте детализировано, что утерянный, испорченный билет не возобновляется, если его восстановление или идентификация не могут быть осуществлены, и деньги за него не возвращаются.


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(4) Комментариев

  1. Ольга

    Как всегда всё сложно.
    «утерянный, испорченный билет не возобновляется, если его восстановление или идентификация не могут быть осуществлены, и деньги за него не возвращаются.»
    Я вот одного не поняла, сейчас можно высаживать на морозе людей и плевать? Как мусор мы для всех если честно. Вот у меня такое чувство.
    Билетов не выдают нигде в нашем городе, кстати. Нет кондукторов, видимо оптимизация тоже, как в медицине.

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  2. Саша

    А вас что так это волнует . Зайцем хотите ездить

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    • Ольга

      А Вы серьёзно думаете, что высаживают мужчин без билета? Или детей, которые могут и потерять, потому как маленькие, или ещё кого из слабейших? Всякое может быть в жизни. Без человечности нам всем конец, как не понимаете?

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