Запретить высаживать «зайцев» на мороз хочет Минтранс

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Как всегда всё сложно.
«утерянный, испорченный билет не возобновляется, если его восстановление или идентификация не могут быть осуществлены, и деньги за него не возвращаются.»
Я вот одного не поняла, сейчас можно высаживать на морозе людей и плевать? Как мусор мы для всех если честно. Вот у меня такое чувство.
Билетов не выдают нигде в нашем городе, кстати. Нет кондукторов, видимо оптимизация тоже, как в медицине.
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Билеты сами берите. Мне надо я беру
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А вас что так это волнует . Зайцем хотите ездить
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А Вы серьёзно думаете, что высаживают мужчин без билета? Или детей, которые могут и потерять, потому как маленькие, или ещё кого из слабейших? Всякое может быть в жизни. Без человечности нам всем конец, как не понимаете?
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