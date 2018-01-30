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Отобрали оружие полицейские у жителей Бердска

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Отобрали оружие полицейские у жителей Бердска

Нарушение условий хранения и просроченная лицензия привели к протоколам и изъятию оружия.

30.01.2018 Автор: Елена Медведева Фото: Елены Медведевой Один комментарий

Отобрали оружие полицейские у жителей Бердска

Замначальника отдела МВД по Бердску Сергей Волгин

На прошлой неделе, с 22 по 29 января, у трех жителей Бердска полицейские изъяли огнестрельное оружие. Все «штрафники» нарушили условия хранения. Чтобы вернуть свою собственность им необходимо устранить недостатки.

— Изъяли оружие у трех бердчан за нарушение правил хранения. Нарушения бывают разными: это может быть сейф не закрепленный к стене либо к полу. Или ключ от него есть у третьих лиц. Патроны, которые хранятся вместе с оружием также является нарушения правил. Просрочена лицензия — протокол. Как только владельцы оружия устраняют недостатки, то забирают его обратно, — объяснил «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Волгин, замначальника бердского отдела МВД.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 19 декабря 2017 года неизвестный вор украл ружье из квартиры в Бердске. Происшествие случилось в одном из домов микрорайона Радужного. Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, злоумышленник отжал пластиковое окно на первом этаже и пробрался в квартиру. Его добычей стало гладкоствольное охотничье ружье, принадлежащее хозяину квартиры.
— Заявленный ущерб — 50 000 рублей, — уточнили в ведомстве


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Ответка полиции на кражу оружия у граждан из квартир.

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