Володин: новые санкции консолидируют общество

Вячеслав Володин восстановил членство в «Единой России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал информацию о списке фигурантов «кремлевского доклада» США. Он считает, что заложниками амбиций американской элиты в случае введения новых санкций станут прежде всего простые граждане Соединенных Штатов.
По его словам, речь идет об «очередной попытке заокеанских коллег повлиять на российскую внутреннюю политику», передает РГ.
— Однако, когда речь идет о санкциях, необходимо принимать во внимание их влияние и на граждан США, — приводятся слова спикера на официальном сайте Госдумы. — Простые люди станут заложниками амбиций представителей американской элиты. Более того, меры, которые хотят предпринять США, затронут многие государства.
Трутнев: Было бы обидно не попасть в «кремлевский доклад»
В частности, новые ограничения способны нанести существенный ущерб интересам европейского бизнеса.
Володин отметил бесперспективность попыток ограничить суверенитет России: «Результатом санкционной политики США стало укрепление нашего потенциала. Сейчас это очевидно всем». По его словам, ограничения не привели ни к изменению политического курса нашей страны, ни к внутреннему разобщению.
Результат был обратный желаемому на Западе — страна стала на путь импортозамещения.
Кузнецова: Попадание в «кремлевский список» США — позитивная оценка
— Новые санкции против России приведут к еще большей консолидации общества, — считает Володин.
По его словам, «политика ограничений — способ руководства США навязывать свою волю другим странам, чтобы те отказывались от независимого курса». «Поэтому, чем сильнее будет становиться Россия, тем больше будет попыток ослабить нашу страну», — считает он.
Напомним, что список фигурантов «кремлевского доклада», который стал известен сегодня, содержит 210 имен. В него включены премьер-министр Дмитрий Медведев, все его заместители, а также 22 российских министра. На фигурантов «кремлевского доклада» не распространяются новые запреты (на некоторых из них уже действуют санкции). Однако подразумевается, что такие меры могут быть применены. В госдепе США ранее заявили, что в случае применения нового пакета санкций ограничения коснутся в первую очередь компаний вне России, которые ведут бизнес с российским ОПК и разведкой.
Да что значит вредят-то? Санкции нам только на пользу!!!!
20 4
нас е…..,а мы крепчаем?
13 3
Именно так!!!!! Не перестаю пересматривать это прекрасное видео https://vk.com/video-43901086_456239682
15 2
Поросенок, санкции на самом деле на пользу, запущена программа импортозамещения которая мелет медленно но процесс то идет. Тут бы еще сделать так чтобы рубль сильным не становился.. Инфляция стала низкой, это очень здорово. Это то о чем мечтали. Сейчас бы еще банковские ставки снизились соразмерно инфляции и все будет именно так как вы говорили несколько лет назад что так надо
5 6
Нет импортозамещения,не обманывайте людей.Есть громкий лозунг
9 2
Можете считать как угодно, но есть объективные обстоятельства..
1 5
Сильно возжелали,что бы ограбленные люди с ними консолидировались и разрешили отнять последние.
22 5
каким образом
1 4
Трутнев: Было бы обидно не попасть в «кремлевский доклад»
Кузнецова: Попадание в «кремлевский список» США — позитивная оценка
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Советник президента России Сергей Глазьев заявил, что следует обратить внимание на тех, кто не попал в «кремлевский доклад». Об этом сообщает RNS.
«Я там все время в списке, я у них списке N1 по санкциям был изначально. Надо смотреть не тех, кто попал в список, а тех, кто не попал. С моей точки зрения главным критерием кадровой политики в нашей стране в условиях «войны» с Америкой должно быть попадание в американский санкционный список. Те, кто туда попал, не имеют никаких подозрений называться американской агентурой. А те, кто не попал, как раз большой вопрос к ним», — сказал Глазьев.
https://news.rambler.ru/politics/39013916/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
12 7
Новые санкции открывают глаза обществу, что кооператив озеро не на своем месте сидит.
21 3
Как слепой может открыть кому-то глаза? Ему бы себе их открыть
2 4
С чего бы это санкции против олигархов и нечистых на руку российских чиновников консолидировали общество против США? Я такие санкции поддерживаю двумя руками!
22 3
Никола еще здесь? Ведь если санкции окажут эффект на жизнь общества таким будут морды несколько раз на дню бить…
5 10
А пока конечно можно побыть Новодворской и повеселить публику
5 7
С кем консолидироваться? С этими зажравшимися чинушами? Да я скорей с пиндосами консолидируюсь
15 4
Это хорошо. Будет кому на рудниках и лесоповалах Родины трудится
8 11
С мозгами у володина ту-ту. В России государственный строй служит путину и олигархии. Вот если бы государственный строй был как нечто жизненное, священное, который защищает жизненные устои всего народа, а не кучку олигархов, чиновников и всякого ворья. Тогда общество не надо просить консолидироваться.
Отберут у них денежки и ладно. Плохо одно: путин обещал компенсировать потери из бюджета.
19 4
Так его и так не надо просить. но это не отменяет того что маргиналы и дураки всегда есть.
4 3
Вы уж там 210 человек сами за себя, а мы сами за себя как последние 17 лет
17 3
Ну да, раз Новый мэр не работает в приличной компании, на которых держится бюджет, благосостояния многих людей и бюджета, и которые попадают под санкции, то пошло все к черту и пусть хоть рухнет. Мелко и по детски
3 6
Нет аноним эту шайку «приличной компанией» нельзя называть. Лично вы попали под санкции? У меня ни чего не рухнуло и моих знакомых все спокойно,ждем продолжения.
5 1
А я сейчас читаю «Звезды смотрят вниз» А.Кронина. Очень напоминает нынешнее время у нас…
2 0
Почему в «кремлевском докладе» нет Кудрина, Набиуллиной, Чубайса?
Требуем!!!!!!!!
16 5
Самое печальное то, что чем шире санкционные списки, тем ближе к нам Сев. Корея, если так и будем молчать и «консолидироваться»
7 4
Я за Грудинина!!! А этих в топку истории, их скоро все забудут.
13 5
Крутинин неоднократно заявлял что полностью поддерживает нынешний внешнеполитический курс.
2 9
Более того, они за признание лднр.
6 0
Я тоже за Грудинина у него есть программа. У людей из списка даже справки из поликлиники нет, а там много больных на голову людей.
7 3