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Володин: новые санкции консолидируют общество

По словам председателя Госдумы, заложниками санкционной политики США становятся простые американцы.

30.01.2018 Фото: Кремлин.ру 28 коммент.

Володин: новые санкции консолидируют общество

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал информацию о списке фигурантов «кремлевского доклада» США. Он считает, что заложниками амбиций американской элиты в случае введения новых санкций станут прежде всего простые граждане Соединенных Штатов.

По его словам, речь идет об «очередной попытке заокеанских коллег повлиять на российскую внутреннюю политику», передает РГ.

— Однако, когда речь идет о санкциях, необходимо принимать во внимание их влияние и на граждан США, — приводятся слова спикера на официальном сайте Госдумы. — Простые люди станут заложниками амбиций представителей американской элиты. Более того, меры, которые хотят предпринять США, затронут многие государства.
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В частности, новые ограничения способны нанести существенный ущерб интересам европейского бизнеса.

Володин отметил бесперспективность попыток ограничить суверенитет России: «Результатом санкционной политики США стало укрепление нашего потенциала. Сейчас это очевидно всем». По его словам, ограничения не привели ни к изменению политического курса нашей страны, ни к внутреннему разобщению.

Результат был обратный желаемому на Западе — страна стала на путь импортозамещения.
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— Новые санкции против России приведут к еще большей консолидации общества, — считает Володин.

По его словам, «политика ограничений — способ руководства США навязывать свою волю другим странам, чтобы те отказывались от независимого курса». «Поэтому, чем сильнее будет становиться Россия, тем больше будет попыток ослабить нашу страну», — считает он.

Напомним, что список фигурантов «кремлевского доклада», который стал известен сегодня, содержит 210 имен. В него включены премьер-министр Дмитрий Медведев, все его заместители, а также 22 российских министра. На фигурантов «кремлевского доклада» не распространяются новые запреты (на некоторых из них уже действуют санкции). Однако подразумевается, что такие меры могут быть применены. В госдепе США ранее заявили, что в случае применения нового пакета санкций ограничения коснутся в первую очередь компаний вне России, которые ведут бизнес с российским ОПК и разведкой.


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(28) Комментариев

  1. Поросёнок Пётр

    Да что значит вредят-то? Санкции нам только на пользу!!!!

    Thumb up 20 Thumb down 4

  2. igk63

    Сильно возжелали,что бы ограбленные люди с ними консолидировались и разрешили отнять последние. =-O

    Thumb up 22 Thumb down 5

  3. Аноним

    каким образом :-D

    Thumb up 1 Thumb down 4

  4. zizou

    Трутнев: Было бы обидно не попасть в «кремлевский доклад»
    Кузнецова: Попадание в «кремлевский список» США — позитивная оценка
    ==================================
    Советник президента России Сергей Глазьев заявил, что следует обратить внимание на тех, кто не попал в «кремлевский доклад». Об этом сообщает RNS.
    «Я там все время в списке, я у них списке N1 по санкциям был изначально. Надо смотреть не тех, кто попал в список, а тех, кто не попал. С моей точки зрения главным критерием кадровой политики в нашей стране в условиях «войны» с Америкой должно быть попадание в американский санкционный список. Те, кто туда попал, не имеют никаких подозрений называться американской агентурой. А те, кто не попал, как раз большой вопрос к ним», — сказал Глазьев.
    https://news.rambler.ru/politics/39013916/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

    *CRAZY* *CRAZY*

    Thumb up 12 Thumb down 7

  5. Аноним

    Новые санкции открывают глаза обществу, что кооператив озеро не на своем месте сидит.

    Thumb up 21 Thumb down 3

  6. Никола

    С чего бы это санкции против олигархов и нечистых на руку российских чиновников консолидировали общество против США? Я такие санкции поддерживаю двумя руками!

    Thumb up 22 Thumb down 3

  7. Аноним

    С кем консолидироваться? С этими зажравшимися чинушами? Да я скорей с пиндосами консолидируюсь 8)

    Thumb up 15 Thumb down 4

  8. ФАГ

    С мозгами у володина ту-ту. В России государственный строй служит путину и олигархии. Вот если бы государственный строй был как нечто жизненное, священное, который защищает жизненные устои всего народа, а не кучку олигархов, чиновников и всякого ворья. Тогда общество не надо просить консолидироваться.
    Отберут у них денежки и ладно. Плохо одно: путин обещал компенсировать потери из бюджета.

    Thumb up 19 Thumb down 4

  9. Новый мэр

    Вы уж там 210 человек сами за себя, а мы сами за себя как последние 17 лет

    Thumb up 17 Thumb down 3

    • Аноним

      Ну да, раз Новый мэр не работает в приличной компании, на которых держится бюджет, благосостояния многих людей и бюджета, и которые попадают под санкции, то пошло все к черту и пусть хоть рухнет. Мелко и по детски =)

      Thumb up 3 Thumb down 6

      • Новый мэр

        Нет аноним эту шайку «приличной компанией» нельзя называть. Лично вы попали под санкции? У меня ни чего не рухнуло и моих знакомых все спокойно,ждем продолжения.

        Thumb up 5 Thumb down 1

  10. рарорпшугуцшг

    А я сейчас читаю «Звезды смотрят вниз» А.Кронина. Очень напоминает нынешнее время у нас…

    Thumb up 2 Thumb down 0

  11. Новый мэр

    Почему в «кремлевском докладе» нет Кудрина, Набиуллиной, Чубайса?
    Требуем!!!!!!!!

    Thumb up 16 Thumb down 5

  12. Аноним

    Самое печальное то, что чем шире санкционные списки, тем ближе к нам Сев. Корея, если так и будем молчать и «консолидироваться» :(

    Thumb up 7 Thumb down 4

  13. Аноним

    Я за Грудинина!!! А этих в топку истории, их скоро все забудут.

    Thumb up 13 Thumb down 5

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