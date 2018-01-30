Володин: новые санкции консолидируют общество

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал информацию о списке фигурантов «кремлевского доклада» США. Он считает, что заложниками амбиций американской элиты в случае введения новых санкций станут прежде всего простые граждане Соединенных Штатов.

По его словам, речь идет об «очередной попытке заокеанских коллег повлиять на российскую внутреннюю политику», передает РГ.

— Однако, когда речь идет о санкциях, необходимо принимать во внимание их влияние и на граждан США, — приводятся слова спикера на официальном сайте Госдумы. — Простые люди станут заложниками амбиций представителей американской элиты. Более того, меры, которые хотят предпринять США, затронут многие государства.

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В частности, новые ограничения способны нанести существенный ущерб интересам европейского бизнеса.

Володин отметил бесперспективность попыток ограничить суверенитет России: «Результатом санкционной политики США стало укрепление нашего потенциала. Сейчас это очевидно всем». По его словам, ограничения не привели ни к изменению политического курса нашей страны, ни к внутреннему разобщению.

Результат был обратный желаемому на Западе — страна стала на путь импортозамещения.

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— Новые санкции против России приведут к еще большей консолидации общества, — считает Володин.

По его словам, «политика ограничений — способ руководства США навязывать свою волю другим странам, чтобы те отказывались от независимого курса». «Поэтому, чем сильнее будет становиться Россия, тем больше будет попыток ослабить нашу страну», — считает он.

Напомним, что список фигурантов «кремлевского доклада», который стал известен сегодня, содержит 210 имен. В него включены премьер-министр Дмитрий Медведев, все его заместители, а также 22 российских министра. На фигурантов «кремлевского доклада» не распространяются новые запреты (на некоторых из них уже действуют санкции). Однако подразумевается, что такие меры могут быть применены. В госдепе США ранее заявили, что в случае применения нового пакета санкций ограничения коснутся в первую очередь компаний вне России, которые ведут бизнес с российским ОПК и разведкой.