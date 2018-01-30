Серия квартирных краж на первых этажах захлестнула Бердск
Воры проникают в жилища, отжимая пластиковые окна со стороны улицы. И забирают самое ценное.
30.01.2018Автор: Елена МедведеваФото: Курьер.Среда.Бердск15 коммент.
Злоумышленники, отжав пластиковое окно, проникли в квартиру
На прошлой неделе из квартиры в Бердске на пером этаже воры унесли ноутбук и телевизор. Проникли «умельцы» в жилое помещение просто — открыли пластиковое окно со стороны улицы. Заместитель начальника отдела МВД России по Бердску Сергей Волгин сообщил, что в предыдущие недели количество подобных краж достигало пяти.
Это нераскрытые квартирные кражи. Воры проникают в квартиру на первом этаже, открывая окно со стороны улицы. На этой неделе была одна подобная кража. На предыдущих неделях бывало и до пяти. Полиция проводит все необходимые действия.
— Причастными к кражам могут быть одни и те же люди, это возможно, — объяснил Сергей Волгин.
Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» писал, что вечером 1 декабря в Бердске произошла дерзкая квартирная кража. Из многоквартирного дома на территории Бердского дома отдыха неизвестные украли два ружья, боеприпасы к ним и два больших плазменных телевизора.
Воры проникли в квартиру через балкон. Их добычей стали карабин «Сайга-12″ и гладкоствольное ружье МП-27, а также 6 пачек патронов 12 калибра.
Как в учебнике по математике за первый класс: Сколько всего краж с начала года на первых этажах?
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А что решётки отменили? Или они думали если пластиковые значит бронированные?
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Вам бы тоже думать не помешало научиться. А пожарная безопасность? Если не дай Бог пожар Вы решетку будете свою выламывать или окно откроете?
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а когда пожар на верхних этажах, как люди действуют- решетки ломают или окно открывают?
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Не пойму я Вас. Не знаю, по лестнице идут, через окна по пожарной лестнице. Сигнализация мне кажется лучше будет.
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ну, вот и на первом так же. Верхние этажи равносильны решётке на окне.
Лестницы у нас выше 9 этажа не подают вроде.
Хотя, если считаете вероятность пожара выше вероятности быть обкраденными(речь про 1 этаж, разумеется), ну ваше право.
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Кража это очень неприятно, да. Как работает наша доблестная полиция, так скоро не город будет, а гетто. Все окна в решетках.
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побольше пусть условки дают-результат на лицо
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Вперед Россия,давай давай! Решетки на окнах,в тюрьму сажай!!!
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Пластик вскрывается на раз два при помощи отвёртки, раньше до пластика высаживали окно кирпичом. Прогресс налицо. Не хочешь ставить решётки. ставь рольставни, датчики на движение, сигнализацию и т.п. Серию рано или поздно подымут. но ущёрб вряд ли будет возмещён. Да ещё есть страховка имущества. На полицию надейся, но сам не плошай.
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Соглашусь с Вами, сейчас обширный рынок таких услуг, всякие разные сигнализации. И по деньгам и смс отправят. Можно выбрать.
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Кирпичём грубо. Газеткой с мёдом.
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Сразу видно старого специалиста.
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Кирдафан на свободе? Его почерк.
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Правильно Ольга сказала, сигнализация самое верное решение. Я не стала ждать когда гости пожалуют пошла в Отдел вневедомственной охраны и написала заявления и поверьте оборудования не дорого, Я бы написала сумму но её не пропустят скажут реклама. Сходите там ещё акция идет
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