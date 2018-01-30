Серия квартирных краж на первых этажах захлестнула Бердск

На прошлой неделе из квартиры в Бердске на пером этаже воры унесли ноутбук и телевизор. Проникли «умельцы» в жилое помещение просто — открыли пластиковое окно со стороны улицы. Заместитель начальника отдела МВД России по Бердску Сергей Волгин сообщил, что в предыдущие недели количество подобных краж достигало пяти.

Это нераскрытые квартирные кражи. Воры проникают в квартиру на первом этаже, открывая окно со стороны улицы. На этой неделе была одна подобная кража. На предыдущих неделях бывало и до пяти. Полиция проводит все необходимые действия.

— Причастными к кражам могут быть одни и те же люди, это возможно, — объяснил Сергей Волгин.

Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» писал, что вечером 1 декабря в Бердске произошла дерзкая квартирная кража. Из многоквартирного дома на территории Бердского дома отдыха неизвестные украли два ружья, боеприпасы к ним и два больших плазменных телевизора.

Воры проникли в квартиру через балкон. Их добычей стали карабин «Сайга-12″ и гладкоствольное ружье МП-27, а также 6 пачек патронов 12 калибра.