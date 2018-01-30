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Серия квартирных краж на первых этажах захлестнула Бердск

Воры проникают в жилища, отжимая пластиковые окна со стороны улицы. И забирают самое ценное.

30.01.2018 Автор: Елена Медведева Фото: Курьер.Среда.Бердск 15 коммент.

Серия квартирных краж на первых этажах захлестнула Бердск

Злоумышленники, отжав пластиковое окно, проникли в квартиру

На прошлой неделе из квартиры в Бердске на пером этаже воры унесли ноутбук и телевизор. Проникли «умельцы» в жилое помещение просто — открыли пластиковое окно со стороны улицы. Заместитель начальника отдела МВД России по Бердску Сергей Волгин сообщил, что в предыдущие недели количество подобных краж достигало пяти.

Это нераскрытые квартирные кражи. Воры проникают в квартиру на первом этаже, открывая окно со стороны улицы. На этой неделе была одна подобная кража. На предыдущих неделях бывало и до пяти. Полиция проводит все необходимые действия.

— Причастными к кражам могут быть одни и те же люди, это возможно, — объяснил Сергей Волгин.

Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» писал, что вечером 1 декабря в Бердске произошла дерзкая квартирная кража. Из многоквартирного дома на территории Бердского дома отдыха неизвестные украли два ружья, боеприпасы к ним и два больших плазменных телевизора.

Воры проникли в квартиру через балкон. Их добычей стали карабин «Сайга-12″ и гладкоствольное ружье МП-27, а также 6 пачек патронов 12 калибра.


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(15) Комментариев

  1. Аноним

    Как в учебнике по математике за первый класс: Сколько всего краж с начала года на первых этажах? %)

    Thumb up 12 Thumb down 1

  2. Живу на первом этаже

    А что решётки отменили? Или они думали если пластиковые значит бронированные?

    Thumb up 10 Thumb down 8

    • Ольга

      Вам бы тоже думать не помешало научиться. А пожарная безопасность? Если не дай Бог пожар Вы решетку будете свою выламывать или окно откроете?

      Thumb up 7 Thumb down 5

      • a.danilov

        а когда пожар на верхних этажах, как люди действуют- решетки ломают или окно открывают?

        Thumb up 4 Thumb down 9

        • Ольга

          Не пойму я Вас. Не знаю, по лестнице идут, через окна по пожарной лестнице. Сигнализация мне кажется лучше будет.

          Thumb up 1 Thumb down 6

          • a.danilov

            ну, вот и на первом так же. Верхние этажи равносильны решётке на окне.
            Лестницы у нас выше 9 этажа не подают вроде.

            Хотя, если считаете вероятность пожара выше вероятности быть обкраденными(речь про 1 этаж, разумеется), ну ваше право.

            Thumb up 5 Thumb down 0

            • Ольга

              Кража это очень неприятно, да. Как работает наша доблестная полиция, так скоро не город будет, а гетто. Все окна в решетках.

              Thumb up 4 Thumb down 3

  3. Аноним

    побольше пусть условки дают-результат на лицо

    Thumb up 19 Thumb down 1

  4. Аноним

    Вперед Россия,давай давай! Решетки на окнах,в тюрьму сажай!!!

    Thumb up 9 Thumb down 8

  5. Аноним

    Пластик вскрывается на раз два при помощи отвёртки, раньше до пластика высаживали окно кирпичом. Прогресс налицо. Не хочешь ставить решётки. ставь рольставни, датчики на движение, сигнализацию и т.п. Серию рано или поздно подымут. но ущёрб вряд ли будет возмещён. Да ещё есть страховка имущества. На полицию надейся, но сам не плошай.

    Thumb up 14 Thumb down 3

  6. Гость

    Кирдафан на свободе? Его почерк.

    Thumb up 6 Thumb down 0

  7. Надежда

    Правильно Ольга сказала, сигнализация самое верное решение. Я не стала ждать когда гости пожалуют пошла в Отдел вневедомственной охраны и написала заявления и поверьте оборудования не дорого, Я бы написала сумму но её не пропустят скажут реклама. Сходите там ещё акция идет

    Thumb up 0 Thumb down 0

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