Насмерть сбил поезд женщину на вокзале в Бердске

На бердском железнодорожном вокзале утром сегодня, 30 января, поезд сбил женщину. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», пострадавшая скончалась на месте. Трагедия произошла примерно в 11.15.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, погибла девушка на вид лет 20-25. Впрочем, по информации начальника бердского вокзала Татьяны Реховских, под поезд попала женщина средних лет.

— Она шла на электричку, которая прибывала, на соседних путях ехали головные вагоны от поезда с высокой скоростью, — рассказали свидетели трагедии, не исключая, что пешеход не заметила приближающийся состав.

На место происшествия выезжали сотрудники бердской полиции.

Позже там работали транспортные полицейские. Поэтому Татьяна Петровна сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что пока не будет комментировать происшествие.

В Бердске маневровым поездом сбита женщина

Электричка, на которую, судя по всему торопилась погибшая, пришла на четвертый путь со стороны Искитима в 11.19, а пассажирка бросилась от здания вокзала. В эту минуту по третьему пути со стороны Новосибирска шел маневровый поезд, который и сбил перебегавшую через рельсы. Она могла не заметить двигавшийся поезд, поскольку на втором пути в это время стоял товарняк.

Ее сумка оказалась затянута под колеса, поезд протащил ее по путям метров 30, рассказали очевидцы трагедии.

На место ЧП выезжала «скорая», но врачи констатировали смерть женщины.

Сейчас происшествием занимается Следственный комитет на транспорте. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в правоохранительных органах, личность погибшей уже установили.