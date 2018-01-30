Насмерть сбил поезд женщину на вокзале в Бердске

На бердском железнодорожном вокзале утром сегодня, 30 января, поезд сбил женщину. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», пострадавшая скончалась на месте. Трагедия произошла примерно в 11.15.
Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, погибла девушка на вид лет 20-25. Впрочем, по информации начальника бердского вокзала Татьяны Реховских, под поезд попала женщина средних лет.
— Она шла на электричку, которая прибывала, на соседних путях ехали головные вагоны от поезда с высокой скоростью, — рассказали свидетели трагедии, не исключая, что пешеход не заметила приближающийся состав.
На место происшествия выезжали сотрудники бердской полиции.
Позже там работали транспортные полицейские. Поэтому Татьяна Петровна сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что пока не будет комментировать происшествие.
В Бердске маневровым поездом сбита женщина
Электричка, на которую, судя по всему торопилась погибшая, пришла на четвертый путь со стороны Искитима в 11.19, а пассажирка бросилась от здания вокзала. В эту минуту по третьему пути со стороны Новосибирска шел маневровый поезд, который и сбил перебегавшую через рельсы. Она могла не заметить двигавшийся поезд, поскольку на втором пути в это время стоял товарняк.
Ее сумка оказалась затянута под колеса, поезд протащил ее по путям метров 30, рассказали очевидцы трагедии.
На место ЧП выезжала «скорая», но врачи констатировали смерть женщины.
Сейчас происшествием занимается Следственный комитет на транспорте. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в правоохранительных органах, личность погибшей уже установили.
Практически на глазах сбили… Зачем этот поезд так быстро летел там? Там был разрыв в составе который стоял на путях и люди шли из кассы на перон через этот разрыв..
19 14
есть мост, если чо
21 42
зачем грузовые составы на первые пути ставят? поставьте вдали, где люди железную дорогу вообще не переходят, а пассажирские на первый путь пусть приходят. сами создают угрозу
47 2
Почему у нас товарники ходят по первому и второму пути,а электрички прибываю на 3 и 4 путь. Иногда они стоят на первом пути перегородив полностью переход.Нельзя как то изменить схему движения поездов? Сколько уже смертей буде на жд станции?
86 6
Вот это самое интересное в организации движения у нас. Если что и требует реконструкции, то это не здание а улучшение схемы движения пригородных — чтобы они 1 и 2 пути приходили, а товарняки на задворки.
73 5
проблема в нас самих, мы безответственно относимся к своей жизни. ну выйди пораньше, убедись в безопасности и вынь наушники из ушей
27 31
Потому что 1 и 2 путь для маневрирования и стоянки составов. Или они должны маневрировать и стоять на главном направлении? А товарники на большой скорости должны сруливать и мчаться по 1 пути?
6 27
Вот и вопрос — почему для стоянки и маневрирования составов у нас 1 и 2 путь?
А так ваш ответ сродни такому: Почему заяц белый? Потому что у него шкура белая. Занавес.
36 2
Потому что рельсы 6 пути сдали на металлолом. И работы меньше, а так формируй составы на задворках. Вот только пассажиры бы еще не мешались, путаются тут со своими электричками. А электрички это «Экспресс-пригород», им пути не принадлежат-это отдельное королевство. Как можно было приватизировать электрички отдельно от путей, никак не пойму
12 4
Вы думаете это только у нас. Это повсеместно на РЖД, зачем делать лишние движения…
20 1
А почему мы по мосту не ходим а ломимся напрямую. Русское авось к это у приводит.
23 47
Капитан Очевидность сообщает, что на этот мост не каждый заберётся и не каждый с него спустится, особенно зимой.
86 8
на этот мост не каждый заберётся и не каждый с него спустится, особенно зимой.
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и на северном такая же фигня с мостом.
и вообще, эти мосты — для молодых-худых-здоровых.
52 3
Так раньше путейные рабочие были на каждой станции, а сейчас остались только на крупных. Свояк обслуживает мосты, в том числе и очистка от снега. Бригада 5 человек, а обслуживают участок от Чика до Барабинска. Порой больше времени уходит на переезд. Это оптимизация. Когда снега много, то и на Новосибирск главный выдёргивают…
29 2
А вот инвалидам на креслах, вообще, без шанса. Сложившаяся ситуация — это практически запланированные происшествия.
48 6
А как инвалид поднимется в вагон?
19 4
Тоже никак! Но вот на костылях — сможет в вагон, а по мосту будет весело. Да и не только инвалиды же. С теми же сумками и зимой — то еще удовольствие. Хотя переход — вот он, но перекрыт составом грузовым — как здрасте.
34 1
Инвалиды не только на колясках бывают. Бывает человек худо-бедно передвигается, но такой вот мост уже проблема.
34 0
Забота РЖД о пассажирах: https://www.youtube.com/watch?v=jhu1whL46qw
0 3
Ну, конкретно это — не РЖД, все-таки. Хотя да — так же.
0 4
А кто это?
1 2
Там в комментариях пишут — 404 это.
1 2
Да такие картины наблюдаются и в нашей области повсеместно! Да же взять ост.площадку Центр. Вроде бы и платформа есть, но при движении в сторону Новосибирска главного, последние 2-3 вагона оказываются на повороте и ступеньки задираются точно так же, как на видео. А чего стоят объявления:»Граждане пассажиры, для высадки на такой то остановочной площадке, просьба пройти в первые 3 вагона»
5 2
Вы бы переходной мост своими глазами посмотрели… Периодически хожу по нему. Это страшно — он разрушается!!! На лестнице поднимаясь со стороны вокзала к остановочной платформе сквозные дырки размером со ступню взрослого человека. Мост необходимо обследовать и либо реставрировать либо вообще нафиг менять. Ждем пока кто-нибудь в потоке толпы не провалиться в эти дырки и не переломает себе ноги? Или когда под весом толпы с прибывшей электрички не рухнет под колеса проходящего состава? КУРЬЕР, пожалуйста, сделайте об этом фото репортаж —
не допустите трагедии на вокзале Бердска!
Администрация вокзала закрывает на это глаза и ждет массовых трагедий? Про организацию движения электричек на 3-4 пути вместо 1 — это на совести/жадности РЖД!
68 3
Мне страшно по мосту ходить!
48 2
Сто раз замечал, что железнодорожники всегда оживляются по прибытии электрички. До того, как сонные-а как электричка-сразу начинают гонять маневровщик, переставлять вагоны, мешая пассажирам-а до того, как спят..А на первый путь им лень принимать-это же стрелки переключать-такая ответственность..и шевелиться надо..Убрали задние пути за главными-вот там бы и катали свои вагоны..нет. надо по пассажирам
44 2
Ну вы даёте, что металлолому зря пропадать! Чистая прибыль в свой карман! По всей железке оптимизировали таким образом
25 2
думается посадка на проходящие поезда выбрана подальше от вокзала правильно — снижена вероятность случайных попаданий слоняющегося в ожидании своего поезда народа, под проходящие с высокой скоростью составы. Другое дело — переходной мост, скорее напоминающий мост после бомбёжки, чем на средство перехода… Реконструкция вокзала, возможно, изменит ситуацию к лучшему.
4 14
Какое жуткое фото… Люди, берегите себя.
2 0
Догадались убрать…
1 0
Железная дорога-зона повышенной опасности! Это на каждом столбе около железной дороге написано. Если люди недорожат собственной жизнью, кого за это можно винить? Только самих себя. Даже переходить железную дорогу там где вздумается это тоже нарушение, и не важно, как часто там ходит поезд. Ни кто над этим не задумывался?
0 1