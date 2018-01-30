Власть закупила услуг на 14 млрд рублей для выполнения своих полномочий

Практика привлечения различных организаций и учреждений для выполнения тех работ, которые органы государственной и муниципальной власти должны выполнять самостоятельно, обрела «системный характер», отмечается в докладе аудитора Счетной палаты (СП) Максима Рохмистрова.

В документе, опубликованном на сайте контрольного ведомства, отмечается, что только за последние два с половиной года было выявлено свыше 1,5 тыс. случаев, когда органы власти оплачивали подведомственным и сторонним организациям выполнение таких работ. Общая сумма выявленных расходов по фактам передачи полномочий составила 8,6 млрд руб. Помимо этого, органы власти передали подведомственным или сторонним организациям выполнение госзаданий, по которым объем субсидий составил 5,7 млрд руб. Таким образом, общий объем закупок работ и услуг, выполнение которых относится к компетенции самих государственных органов, составил за 2,5 года 14 млрд руб.

«Неурегулированность данной проблемы создает риски двойного расходования бюджетных средств, влияния частных организаций на государственную политику, информационной преференции отдельным организациям, коррупционные риски и возможность утечки информации», — говорится в докладе.

Одним из примеров в документе названа выплата Минпромторгом 220 млн руб. в качестве оплаты услуг, которые должен был выполнять департамент самого ведомства, где работает свыше ста человек. Минэнерго же, по данным СП, не только тратило деньги на оплату работ, которое должно было выполнять само, но и привлекало к их исполнению (в том числе к разработке отдельных документов) учрежденные иностранцами компании.

«Участие иностранных организаций в нормативно-правовом регулировании и разработке стратегических документов в ТЭК не может рассматриваться как соответствующее национальным интересам Российской Федерации», — заявил Максим Рохмистров.

В ходе проверки СП был выявлен ряд фактов конфликта интересов, в том числе случаи, когда одни и те же компании готовили для Минпромторга расчеты начальной цены контрактов и сами участвовали в данных закупках.

Кроме того, эксперты СП обнаружили свыше 1800 контрактов, в рамках которых подконтрольные различным ведомствам учреждения передавали порученные им работы на субподряд, фактически став просто посредниками между властью и бизнесом.

«Неспособность отдельных учреждений самостоятельно выполнять госзадание ставит под сомнение целесообразность их создания, а также существования в целом, поскольку закупки в этом случае могут осуществлять органы власти самостоятельно, исключив при этом расходы на содержание таких учреждений», — говорится в докладе СП.

По итогам проведенной проверки к​оллегия СП решила направить представления в ряд ведомств и обратиться в Генпрокуратуру, передает РБК.