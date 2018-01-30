Песков: «кремлевский доклад» ничего не означает

Публикация «кремлевского доклада» не является очередной санкционной волной, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Кремль проанализирует ее последствия для обеспечения интересов российских компаний.

«Сама публикация списка, она ничего не означает», — отметил он, отвечая на вопрос о возможном создании зеркального перечня российской стороной, передает РИА Новости.

В Москве считают публикацию так называемого «»кремлевского доклада» прямой и очевидной попыткой повлиять на избирательный процесс в России, добавил Песков.

«Кремлевский доклад»

Ранее в СМИ появилась информация о том, что администрация президента США Дональда Трампа в понедельник представит конгрессу так называемый кремлевский доклад — список высокопоставленных российских чиновников и приближенных к власти представителей бизнеса.

Документ будет представлен в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки». Трамп подписал его в августе прошлого года, а предполагает он, в частности, расширение ряда секторальных санкций против российской экономики.

Подготовкой доклада занимается американский Минфин при поддержке национальной разведки и Госдепартамента.

В финансовом ведомстве отмечают, что ведется «активная работа» над списком олигархов, которые, по мнению Вашингтона, приближены к российскому руководству и могут подпадать под ограничения. Министерство финансов также готовит новый перечень санкций.

Как считает глава вашингтонского Атлантического совета, в списке могут оказаться от 40 до 400 человек.

В свою очередь, посол США в России Джон Хантсман подчеркнул, что публикация доклада не означает автоматического введения санкций против указанных в нем лиц.

Бизнесменов поставят перед выбором

Как считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк, появление новых санкций неудивительно.

«Россия неоднократно говорила, что мы готовы к продолжению недружественных шагов со стороны США, потому что это вписывается в общую логику оказания давления на наше государство», — заявил он.

По его словам, в 2011-2012 годах Россию пытались дестабилизировать с помощью незаконных протестных акций.

«Глобальная цель заключалась в том, чтобы создать некий разрыв между обществом и государственной властью, посеять между ними недоверие», — отметил Данюк и добавил, что Соединенные Штаты сменили тактику и пытаются «работать» непосредственно с представителями российской элиты.

«Вполне возможно, основной удар придется на представителей крупного капитала», — предположил эксперт.

По его мнению, это удобный инструмент, чтобы заставить элиты сделать выбор: либо они поддерживают государственный курс, либо у них будут хорошие отношения с Западом и гарантии сохранения капитала за рубежом.

«Этот выбор показателен, потому что может опровергнуть или подтвердить знаменитую поговорку о том, что капитал не имеет отечества», — заключил Данюк.