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За долги по алиментам осудили 56 жителей Бердска

Большинству присудили обязательные работы, остальные получили условный срок наказания. Общий долг бердских алиментщиков составляет 280 млн рублей.

30.01.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

За долги по алиментам осудили 56 жителей Бердска

Много лет не платят алименты своим детям две матери из Бердска. Долг каждой из них составил более 1 млн рублей. С ними постоянно работают судебные приставы. Но мамы ни разу не выплатили даже минимальной суммы своим сыновьям и дочерям. Меры воздействия, такие как арест имущества или счетов, на них не действуют. Так как у бердчанок нет ни того, ни другого. Они не работают. Ведут асоциальный образ жизни. И продолжают копить долги по алиментам.

В работе бердского отдела судебных приставов в прошлом году находилось 1627 производств, касающихся долгов по алиментам, на общую сумму 280 млн рублей, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» судебный пристав-исполнитель по розыску Александр Федотов. 680 производств на сумму 42 млн рублей были завершены. По факту должники заплатили 10 млн рублей. Остальным неплательщикам алиментов как-то удалось договориться со своими бывшими мужьями и женами — они забрали исполнительные листы. Но бывают случаи, когда они заново приносят в отдел судебных исполнительные производства по взысканию алиментов, акцентировал Александр Викторович.

В прошлом году за неуплату алиментов к уголовной ответственности привлекли 56 должников. Как мужчин, так и женщин. В основном, наказанием для должников стали принудительные работы, кто-то получил условные сроки, отметил Александр Федотов.

В отношении должников по алиментов судебные приставы вынесли 1228 ограничений по выезду за границу.

— За последние годы было только два случая, когда неплательщики алиментов выплатили долги, собираясь выезжать за пределы РФ, — привел статистику Федотов.

УК РФ Статья 157. Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей

1. Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, если это деяние совершено неоднократно, — наказывается исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

2. Неуплата совершеннолетними трудоспособными детьми без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание нетрудоспособных родителей, если это деяние совершено неоднократно, —
наказывается исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

Примечания. 1. Неуплатой родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, если это деяние совершено неоднократно, признается неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию.

2. Неуплатой совершеннолетними трудоспособными детьми без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание нетрудоспособных родителей, если это деяние совершено неоднократно, признается неуплата совершеннолетними трудоспособными детьми без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание нетрудоспособных родителей, подвергнутыми административному наказанию за аналогичное деяние, в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию.


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