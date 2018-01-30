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Соревнования по лыжам, теннису, гимнастике и штанге пройдут в Бердске в феврале

Февральская спортивная афиша насыщена зрелищными и интересными турнирами.(АФИША)

30.01.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Соревнования по лыжам, теннису, гимнастике и штанге пройдут в Бердске в феврале

Бердск — город лыжников

Отдел физкультуры и спорта Бердска опубликовал афишу спортивных событий на февраль 2018. года.

8-11 февраля — командный чемпионат России среди студентов. ЦСК «Вега». Соревнования проходят в течение всего дня с 10:00.

9-10 февраля – открытый чемпионат Новосибирской области по стрельбе из лука. СК «Кристалл». Время уточняется. Тел 3-30-30.

10 февраля – Всероссийская массовая гонка «Лыжня России-2018». ФОК «Метелица». Регистрация участников с 10:00. Массовый старт для всех желающих в 13:20. Всем участникам в подарок шапка и стартовый номер.

10-11 февраля – первенство Сибирского и Дальневосточного федеральных округов среди юношей 2004г.р. ЛДС «Зима-Лето». Время уточняется. Тел 3-44-57.

12-16 февраля – первенство Сибирского федерального округа по настольному теннису среди юношей и девушек 2000г.р. ЦСК «Вега». Начало в 10:00. Телефон 6-01-81.

16-18 февраля – на ФОК «Метелица» пройдет лыжная гонка среди школьников на призы газеты «Пионерская правда». Предварительное время начала соревнований в 11:00.

17-18 февраля — первенство Сибирского и Дальневосточного федеральных округов среди юношей 2004г.р. ЛДС «Зима-Лето». Время уточняется. Тел 3-44-57.

17-18 февраля – открытый традиционный турнир по художественной гимнастике «Сибирский звезды». СК «Кристалл». Время уточняется 3-30-30.

23 февраля – спортивный праздник среди команд предприятий и учреждений города Бердска, посвященный Дню защитника Отечества. ФОК «Метелица». Время уточняется. Тел. 25-165.

23-25 февраля – первенство НСО среди юниоров по тяжелой атлетике, посвященное празднованию Дня защитника Отечества. СК «Кристалл». Начало с 10:00. Время уточняйте по телефону 3-30-30.

24-25 февраля – финал Всероссийской Спартакиады учащихся по лыжным гонкам и биатлону. ФОК «Метелица», «Восток». Начало с 10:00. Торжественное открытие 24 января в 10:00 в ЛДС «Бердск».


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