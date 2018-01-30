Зарезала 1,5-годовалу дочь мать-наркоманка, приняв ее за опасную куклу в Кемерове

В Кемерове 39-летняя женщина под воздействием наркотиков зверски убила своего 1,5-годовалого ребёнка — ей почудилось, что это опасная кукла, сообщили в управлении СКР по Кемеровской области в понедельник.

По информации следствия, тело маленькой девочки с ножевыми ранениями нашли в одной из квартир Заводского района. В правоохранительные органы обратилась подруга подозреваемой в убийстве после того, как женщина отправила ей sms пугающего содержания.

— Допросить задержанную удалось только через несколько часов. Женщина пояснила, что после употребления наркотического средства ей почудилось, что в комнате находится не ребенок, а кукла, от которой идет опасность, — рассказали в Следственном комитете.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Теперь экспертам предстоит выяснить, отдавала ли подозреваемая в момент совершения преступления отчёт своим действиям.