Власть закупила услуг на 14 млрд рублей для выполнения своих полномочий
За долги по алиментам осудили 56 жителей Бердска
Поздравь маму в проекте «Селфи с мамой — 2018» газеты «Курьер.Среда.Бердск»
Песков: «кремлевский доклад» ничего не означает
Соревнования по лыжам, теннису, гимнастике и штанге пройдут в Бердске в феврале
Зарезала 1,5-годовалу дочь мать-наркоманка, приняв ее за опасную куклу в Кемерове
4 млрд рублей по налогам должны жители Новосибирской области
Журналиста и менеджера по рекламе приглашает Издательский дом «БукЪвица»
Новые рубрики добавлены в доску объявлений сайта www.kurer-sreda.ru
Какая польза от таких новостей,зачем?
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наглядный пример что бывает после употребления наркоты и к чему это приводит.
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