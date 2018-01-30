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Упала рождаемость в России

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Упала рождаемость в России

Вместе с стем, в 2017 году снизилась и смертность.

30.01.2018 Фото: Википедия 2 коммент.

Упала рождаемость в РоссииРождаемость в России снизилась в 2017 году на 10,9% по сравнению с 2016 годом, при этом в России снизилась и смертность — на 3,9%, говорится в данных Росстата по естественному движению населения за январь-декабрь 2017 года.

Согласно докладу Росстата, 1,6899 миллиона человек родились в России в 2017 году, что на 203,4 тысячи человек меньше, чем за в 2016 году. По сравнению с 2016 годом смертность снизилась на 63,6 тысячи человек и составила 1,8243 миллиона человек. Убыль населения составила в 2017 году 134,4 тысячи человек, в 2016 году отмечался прирост населения на 5,4 тысячи человек.

Также, по данным Росстата, количество зарегистрированных браков в 2017 году составило 1,0497 миллиона, что на 63,9 тысячи больше, чем в 2016 году. В то же время на 3,1 тысячи увеличилось количество разводов — в 2017 году брак расторгли 611,4 тысячи семей, в 2016 году было зарегистрировано 608,3 тысячи разводов.

После всплеска рождаемости в России в 2014 году, когда этот показатель достиг 1,94 миллиона человек, число рождений снижается. По итогам 2016 года в России на свет появилось 1,89 миллиона детей. О продолжении этой тенденции в 2017 году можно было сказать уже по данным за январь-октябрь, когда в России родилось 1,4 миллиона малышей, что на 10,7% ниже аналогичного периода 2016года, передает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нужна активная работа по снижению смертности и увеличению рождаемости в стране, необходимо перезагрузить демографическую политику.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    а если вычесть свежезавезенных мигрантов и взять разбивку по регионам, то там вообще куча открытий будет…
    и мигранты еще помогают с рождаемостью,и мусульманские регионы дают дикий перекос, в то время как центральные русские регионы на жесточайшем спаде с рождаемостью..
    Русские не хотят рожать в основном из-за недоступных кредитов и запредельных цен на жилье при низких зарплатах и растущей безработице..Рождение детей становится роскошью, которую не все могут себе позволить…. :-!

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  2. Аноним

    Нужно сделать новый праздник-День святой затрахи!!!! В этот день отмечать со словами «койка на койку» и все должно без отказно работать,через год, мест в роддоме не хватит :-D :-D :-D

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