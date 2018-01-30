Упала рождаемость в России

Рождаемость в России снизилась в 2017 году на 10,9% по сравнению с 2016 годом, при этом в России снизилась и смертность — на 3,9%, говорится в данных Росстата по естественному движению населения за январь-декабрь 2017 года.

Согласно докладу Росстата, 1,6899 миллиона человек родились в России в 2017 году, что на 203,4 тысячи человек меньше, чем за в 2016 году. По сравнению с 2016 годом смертность снизилась на 63,6 тысячи человек и составила 1,8243 миллиона человек. Убыль населения составила в 2017 году 134,4 тысячи человек, в 2016 году отмечался прирост населения на 5,4 тысячи человек.

Также, по данным Росстата, количество зарегистрированных браков в 2017 году составило 1,0497 миллиона, что на 63,9 тысячи больше, чем в 2016 году. В то же время на 3,1 тысячи увеличилось количество разводов — в 2017 году брак расторгли 611,4 тысячи семей, в 2016 году было зарегистрировано 608,3 тысячи разводов.

После всплеска рождаемости в России в 2014 году, когда этот показатель достиг 1,94 миллиона человек, число рождений снижается. По итогам 2016 года в России на свет появилось 1,89 миллиона детей. О продолжении этой тенденции в 2017 году можно было сказать уже по данным за январь-октябрь, когда в России родилось 1,4 миллиона малышей, что на 10,7% ниже аналогичного периода 2016года, передает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нужна активная работа по снижению смертности и увеличению рождаемости в стране, необходимо перезагрузить демографическую политику.