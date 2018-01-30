Помогите поймать авто, которое врезалось в мою машину на Кристальной

В рубрику «Сообщи свои новости» написал29.01.18 в 23.00 по адресу Кристальная, 11 машина предположительно серебристого цвета въехала в мой автомобиль и скрылась с места аварии. Всем, у кого есть какая-либо информация, прошу сообщить в комментарии или по телефону ! На втором фото осколки от машины которая скрылась. 9137384990