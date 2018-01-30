Очередная пьяная ночь на о.Бали

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Ну отрываются люди, ко вам не дает!? Или денег нет? Или заработать не можете? Жизнь не удалась?
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Сказочное Бали Спасибо дорогой Тартыга, что держите нас в курсе где бухают россияне, оно конечно понятно, хорошо иметь возможность среди зимы уехать от всех проблем куда нибудь далеко-далеко, на экзотический пляж с белыми песками и пальмами, кокосами, выпивкой и полуголыми аборигенками
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Так, Тартыга, измученный нарзаном, уехал, как обещал, на Борнео или сидит в Бердске и ретранслирует всякую шнягу из TV и Интернета?
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А мне они нравятся. Правда, я не фанат, потому что мата много. Но нет пошлости и вообще всякой гадости голубого оттенка)))
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