Отключат горячую воду на 4 дня в военном городке Бердска

Информация об отключении горячей воды на территории Бердска на вторник опубликовал пресс-центр мэрии.

— В двух многоквартирных жилых домах в связи с проведением плановой чистки водоподогревателей на ЦТП-12Б, будет произведено отключение горячего водоснабжения у потребителей с 9.00 вторника, 30 января, до 16.00 пятницы, 2 февраля.

Под отключение горячей воды попадают потребители многоквартирных жилых домов №55 и 57 по ул. Свердлова — в военном городке.