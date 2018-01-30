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Отключат горячую воду на 4 дня в военном городке Бердска

Из-за чистки водоподогревателей на ЦТП без горячей воды останутся два многоквартирных дома на ул. Свердлова.

30.01.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Отключат горячую воду на 4 дня в военном городке Бердска

Бердские коммунальщики периодически проводят профилактические работы в ЦТП

Информация об отключении горячей воды на территории Бердска на вторник опубликовал пресс-центр мэрии.

— В двух многоквартирных жилых домах в связи с проведением плановой чистки водоподогревателей на ЦТП-12Б, будет произведено отключение горячего водоснабжения у потребителей с 9.00 вторника, 30 января, до 16.00 пятницы, 2 февраля.

Под отключение горячей воды попадают потребители многоквартирных жилых домов №55 и 57 по ул. Свердлова — в военном городке.


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