4 млрд рублей по налогам должны жители Новосибирской области

Собираемость имущественного налога в Новосибирской области в прошлом году выросла по сравнению с 2016 годом. Об итогах администрирования имущественных налогов физлиц в 2017 году во время аппаратного совещания 29 января временно исполняющему обязанности Губернатора Андрею Травникову доложил руководитель УФНС России по Новосибирской области Алексей Легостаев.

В 2017 году, согласно сообщению руководителя налогового ведомства, гражданам, которые имеют объекты налогообложения на территории Новосибирской области, было направлено 1,4 млн налоговых уведомлений. Сумма, исчисленная к уплате налога, составила 3,235 млрд рублей, что на 370 млн рублей больше, чем было исчислено годом ранее.

Без учёта погашения задолженности предыдущих лет, в сумме физические лица уплатили 2,281 млрд рублей, что превышает поступления 2016 года более чем на 20%. В результате уровень собираемости имущественных налогов с физических лиц в 2017 году составил 70,5%. Данный показатель, уточнил Алексей Легостаев, характеризует собираемость именно текущих платежей.

Дополнительно в течение 2017 года проводилась работа по взысканию задолженности за предыдущие года. Общий объём поступления — 645 млн рублей. В результате, исходя из общей совокупности поступлений, собираемость за 2017 год составила 90,5%, что на 10,5 процентных пунктов превышает аналогичный показатель прошлого года.

Тем не менее размер накопленной задолженности по имущественным налогам по состоянию на 1 января 2018 года — 3,921 млрд рублей, в том числе по транспортному налогу — более 3 млрд рублей.

Врио Губернатора отметил, что несмотря на то, что собираемость имущественных налогов в прошлом году оказалась выше собираемости 2016 года, признать её удовлетворительной нельзя: все муниципалитеты находились в одинаковых условиях, но сбор налогов в одних оказался практически в два раза выше, чем в других.

«Необходимо проанализировать ситуацию и выявить отстающих, направить соответствующие письма в адрес руководителей межведомственных комиссий по урегулированию налоговой задолженности с требованием предоставить список мероприятий, проведение которых планируется в 2018 году для сокращения задолженности», — поставил задачу перед министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области Андрей Травников.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», налоговые долги имеют даже чиновники бердской мэрии.