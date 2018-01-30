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К 2030 году Россия догонит ЕС до 60% по утилизации мусора

Ежегодно в РФ формируется свыше 5 миллиардов тонн отходов.

30.01.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск Один комментарий

К 2030 году Россия догонит ЕС до 60% по утилизации мусора

Ежегодно в РФ формируется свыше 5 миллиардов тонн отходов

Стратегия по развитию в РФ промышленности по переработке и утилизации отходов предполагает повышение уровня утилизации до сопоставимого со странами ЕС, до 2030 года показатель должен вырасти до 60%, сообщил вице-премьер РФ Александр Хлопонин.
«В стратегии сделан акцент на повышении уровня утилизации, мы должны выйти на уровень стран ЕС, где вместе с сжиганием доля утилизации составляет около 60%. У нас, к сожалению, 7-9%, мы ставим задачу до 2030 года выйти на этот уровень», — сказал Хлопонин, выступая в понедельник на совещании премьер-министра с вице-премьерами.

Он отметил, что в СМИ сегодня звучат достаточно угрожающие цифры — ежегодно в РФ формируется свыше 5 миллиардов тонн отходов. Однако, по его словам, порядка 4,6 миллиарда тонн из них — это так называемые вскрышные отходы (возникающие при удалении горных пород, например, при разработке месторождений).

«Тем не менее, у нас ежегодно образуется от 50 до 60 миллионов (тонн — ред.) так называемых твердых коммунальных отходов. Это отдельная задача, которую мы решаем и с субъектами РФ, и с Минпромторгом», — добавил Хлопонин.
Как рассказал вице-премьер, стратегией предусмотрены мероприятия по уменьшению образования отходов за счет технологических преобразований, а также сделан акцент на необходимость снижения закупок импортного оборудования для переработки отходов с 60% до 10%.

Он добавил, что к маю 2018 года должна быть подготовлена подпрограмма «Чистая страна», где будут прописаны и объёмы финансирования, и набор мер по стимулированию и развитию данной отрасли.

По словам Хлопонина, в ближайшее время пройдет заседание правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами производства и потребления.

В свою очередь премьер-министр Дмитрий Медведев обратил внимание Хлопонина на необходимость определения источников финансирования мероприятий стратегии. «Я просил бы в рамках этой комиссии определить источники финансирования, в том числе работ, связанных с промышленными отходами», — сказал премьер. Он добавил, что таких источников может быть несколько: первый — это средства самих компаний, второй — кредитные ресурсы и в случае необходимости — бюджетные ресурсы, как федеральные, так и региональные. Медведев также отметил, что работа должна идти активно по всей стране.

Источник: РИА Новости


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(1) Комментарий

  1. Иван

    Столько лет разговаривают, когда уже реально начнуть что то делать… Сначала обрадовались что в Новосибирске откроют завод , закроют Бердскую свалку, губернатора убрали, проект закрыли как валили так и валим в кучу а потом этим дышим и пьем

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