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Минэнерго и Минпромторг уличили в предательстве интересов России

Всего федеральные ведомства за указанное время потратили на контракты, связанные с передачей полномочий, 8 миллиардов рублей.

30.01.2018 Фото: pixabay.com Один комментарий

Минэнерго и Минпромторг уличили в предательстве интересов России

Аудиторы обратили внимание на госзаказы, которые выполняют частично или полностью иностранные компании

Минэнерго и Минпромторг передали большой объем работы, которую должны выполнять сами, контрагентам, в том числе иностранным. Об этом говорится в докладе Счетной палаты, проверившей деятельность министерств за 2015−2016 годы и первую половину 2017-го.

Всего федеральные ведомства за указанное время потратили на контракты, связанные с передачей полномочий, 8 миллиардов рублей. Больше всего таких заказов, по данным аудиторов, сделали Минэнерго и Минпромторг — 2 миллиарда рублей и 2,9 миллиарда рублей соответственно.
Аудиторы обратили внимание на госзаказы, которые выполняют частично или полностью иностранные компании.

«Участие иностранных организаций в нормативно-правовом регулировании и разработке стратегических документов в ТЭК не может рассматриваться как соответствующее национальным интересам Российской Федерации», — считают в Счетной палате.

Счетная палата направит итоги проверки в Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу, в администрацию президента РФ, а также депутатам Госдумы и сенаторам.

В ведомстве указали, что Минпромторг закупал услуги у контрагентов при наличии соответствующих специализированных департаментов.

В частности, в 2015 году разработкой некоторых документов для электроэнергетики занималось ООО «Карана», учрежденное американской компанией. К подготовке различных концепций привлекалось «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование» с учредителем в Голландии.

По оценке Счетной палаты, речь идет о системной практике, а не эпизодическом привлечении сторонних организаций к работе министерств. Это создает риски двойного расходования бюджетных средств, коррупционные возможности, опасность утечки информации, а также позволяет частным структурам влиять на госполитику, полагают аудиторы.

Источник: Лента.ру


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Да просто не умеют и не хотят работать наши министерства. Проще за откаты нанять иностранных спецов и все довольны.

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