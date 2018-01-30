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Выставка WorldBuild Siberia/SibBuild 2018: две недели до открытия

С 13 по 16 февраля на выставке WorldBuild Siberia/SibBuild более 150 производителей и поставщиков из России, Азербайджана, Казахстана, Италии и Японии представят широкий ассортимент строительных и отделочных материалов.

30.01.2018 Нет комментариев

Выставка WorldBuild Siberia/SibBuild 2018: две недели до открытия

Среди участников ― Colorificio San Marco, Decomaster, TM Ecoteck, KMEW, Trade Lock, «Дверная Биржа Цитадель», «ЕТС-Сибирь», «Идеал», «Сатурн», «Уральский гранит», «ЭксПроф», T.plast, TEGOLA, ГАММА, «ВК-Спецматериалы», «Город Мастеров», «Мирта», «Коломенские краски», «Колорит», «Мустанг-Рус», «ОПУС-Контракт», «Пеноплэкс», «Пиллар», «Родники-Литье», «ТИТАН», «Трофи», «Хантсман-НМГ» и другие компании.

Более 60 компаний примут участие в выставке впервые или продемонстрируют новую для строительного рынка Сибири продукцию.

Технологии для холодных регионов Сибири предложат 16 компаний из Японии. Они представят рабочие перчатки и резиновые сапоги, которые можно использовать даже в условиях крайнего севера, а также металлический сайдинг, приспособления для скалывания льда, снегозадерживающие крепления и другое.

Выставка WorldBuild Siberia/SibBuild 2018: две недели до открытияУзнайте о других участниках выставки и новинках →

Посетите WorldBuild Siberia/SibBuild 2018, чтобы за короткое время ознакомиться с продукцией большого числа производителей и поставщиков строительных и отделочных материалов, заинтересованных в расширении каналов сбыта и прямом сотрудничестве с торговыми и строительными организациями из Сибирского региона.

Выставка WorldBuild Siberia/SibBuild 2018: две недели до открытия

Получите бесплатный электронный билет для посещения →

На самой крупной в Сибири выставке строительных и отделочных материалов впервые будет проходить Форум дизайнеров и архитекторов Сибири, где выступят известные эксперты из России и Великобритании. Организаторы форума ― концерн «Европласт», ГК DECOLE, Сибирская Ассоциация Дизайнеров и Архитекторов (САДА).

Организатор — «ITE Сибирь»

место проведения: МВК «Новосибирск Экспоцентр»

Новосибирск, ул. Станционная, 104

Тел. +7 (383) 363-00-63

www.sibbuild.com

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