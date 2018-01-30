«Кремлевский доклад» с полным списком министров, чиновников и олигархов опубликовали в США
Серия квартирных краж на первых этажах захлестнула Бердск
Жалуются губернатору возмущенные оплатой за тепло по 1/12 жители Бердска
Путин: Анонимность интернета создает проблемы
Насмерть сбил поезд женщину на вокзале в Бердске
Китайскую картошку перерабатывать планируют в Бердске
Подать платное объявление можно на сайт недвижимости Бердска
Алиментщики должны 280 млн рублей своим детям в Бердске
Запретить высаживать «зайцев» на мороз хочет Минтранс