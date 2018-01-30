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Подать платное объявление можно на сайт недвижимости Бердска

Ваше объявление появится в выделенном месте. Цена недели размещения — 50 рублей.

30.01.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев

Подать платное объявление можно на сайт недвижимости Бердска

В последние годы Бердск активно застраивался новыми кварталами

Дорогие бердчане! Раньше на сайте www.kvartiranso.ru частные лица могли разместить три бесплатных объявления в месяц. По многочисленным просьбам мы ввели сервис платных объявлений.

VIP-объявления — стоимость размещения — 50 рублей — 1 неделя. Оплатить данную услугу можно через Робокассу.
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«Кремлевский доклад» с полным списком министров, чиновников и олигархов опубликовали в США Серия квартирных краж на первых этажах захлестнула Бердск Жалуются губернатору возмущенные оплатой за тепло по 1/12 жители Бердска

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