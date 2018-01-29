Девушки танцевали и плевали в Вечный огонь на Кубани

Полиция в Краснодарском крае начала проверку в связи с осквернением мемориала воинам Великой Отечественной войны, сообщила ТАСС в понедельник представитель регионального главка МВД России.

Ранее в интернете появилось видео, на котором видно, как две девушки танцуют около Вечного огня и плюют в пламя. Пользователи социальных сетей писали, что случай произошел в райцентре Абинск Краснодарского края.

«Проводится проверка по факту случившегося», — сказали в полиции.



По информации издания «Комсомольская правда — Кубань», инцидент произошел в Абинске. В школе девушек заставили написать объяснительные, а с родителями провели профилактические беседы.

Во время беседы с сотрудниками правоохранительных органов школьницы не смогли объяснить, зачем они это сделали. Они также не знали о ценности символа Вечного огня.

Напомним, в 2017 году полиция возбудила уголовное дело на подростка, который станцевал у Вечного огня в Орехово-Зуево. Его подозревали в том, что он возбуждает вражду к ветеранам.