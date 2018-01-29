Девушки танцевали и плевали в Вечный огонь на Кубани

Полиция в Краснодарском крае начала проверку в связи с осквернением мемориала воинам Великой Отечественной войны, сообщила ТАСС в понедельник представитель регионального главка МВД России.
Ранее в интернете появилось видео, на котором видно, как две девушки танцуют около Вечного огня и плюют в пламя. Пользователи социальных сетей писали, что случай произошел в райцентре Абинск Краснодарского края.
«Проводится проверка по факту случившегося», — сказали в полиции.
По информации издания «Комсомольская правда — Кубань», инцидент произошел в Абинске. В школе девушек заставили написать объяснительные, а с родителями провели профилактические беседы.
Во время беседы с сотрудниками правоохранительных органов школьницы не смогли объяснить, зачем они это сделали. Они также не знали о ценности символа Вечного огня.
Напомним, в 2017 году полиция возбудила уголовное дело на подростка, который станцевал у Вечного огня в Орехово-Зуево. Его подозревали в том, что он возбуждает вражду к ветеранам.
Вот они окна Овертона в действии.
Разрушение общества и морали.
Без военных действий.
Просто словом.
Сначала пропаганда чернухи и насилия по ящику, Дом2, потом современные фильмы бондарчука и михалкова, доска манергейму, уренгойский мальчик….
Откуда эти блондинки теперь узнают о смысле Вечного огня.
Тем более, что включают его только по праздникам.
Я думал — уже дно.
Но тут снизу постучали
И как следствие — изнасилование семиклассницы в школе.
И наверно уже и это не дно….
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