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Зарезали участника драки на базе «Вторма» в Бердске

Подозреваемых в причинении ножевого ранения полицейские задержали уже через полчаса. Раненого ножом в живот «скорая» отвезла в больницу.

29.01.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

Зарезали участника драки на базе Вторма в Бердске

Полицейские задержали подозреваемых в поножовщине в Бердске

Бердским полицейским понадобилось не более получаса, чтобы задержать по горячим следам подозреваемых в тяжком преступлении. Троих мужчин, похожих по приметам на преступников, обнаружили примерно в 18.30 у дома №54 на ул. Вокзальной Бердска — у подъезда общежития, называемого в народе «пентагоном».

Правоохранители полагают, что именно эта троица участвовала в драке, которая произошло около 18.00 на бердской промплощадке у выезда в Искитим. По информации «Курьер. Среда. Бердск» из компетентных источников, компания подралась на территории базы «Вторма» на ул. Промышленной. Одному из участников драки ударили ножом в живот. Раненого осмотрела и увезла в больницу скорая помощь.

Сразу после происшествия полицейские наряды были ориентированы на поиск преступников. И уже через полчаса подозреваемых, один из которых был одет в оранжевую куртку, задержали.

Что стало причиной драки с поножовщиной, пока неизвестно.

Подробности — в ближайшее время.


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(2) Комментариев

  1. Местный

    Зарезали и ранили разные значения…курьеру в помощь словарь

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