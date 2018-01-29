Зарезали участника драки на базе «Вторма» в Бердске

Бердским полицейским понадобилось не более получаса, чтобы задержать по горячим следам подозреваемых в тяжком преступлении. Троих мужчин, похожих по приметам на преступников, обнаружили примерно в 18.30 у дома №54 на ул. Вокзальной Бердска — у подъезда общежития, называемого в народе «пентагоном».

Правоохранители полагают, что именно эта троица участвовала в драке, которая произошло около 18.00 на бердской промплощадке у выезда в Искитим. По информации «Курьер. Среда. Бердск» из компетентных источников, компания подралась на территории базы «Вторма» на ул. Промышленной. Одному из участников драки ударили ножом в живот. Раненого осмотрела и увезла в больницу скорая помощь.

Сразу после происшествия полицейские наряды были ориентированы на поиск преступников. И уже через полчаса подозреваемых, один из которых был одет в оранжевую куртку, задержали.

Что стало причиной драки с поножовщиной, пока неизвестно.

Подробности — в ближайшее время.