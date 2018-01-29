Отключать свет для повышения рождаемости предложили в мэрии Бердска

В Бердске упала рождаемость и количество новых браков. Также уменьшилось число разводов и смертей. Об этом сегодня, 29 января, сообщила руководитель бердского отдела ЗАГС Лариса Крокус в ходе аппаратного совещания в мэрии.

С начала года в городском ЗАГСе зарегистрировали 70 новорожденных, это на 28 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Свидедельство о смерти родственников оформило 125 человек. В прошлом году их число составляло 128.

— В январе у нас было 25 браков, что на 13 меньше, чем в прошлом году. А также 38 разводов. Их тоже меньше на 8, чем за аналогичный период прошлого года. То есть практически по всем типам актов гражданского состояния у нас в январе уменьшение идет. Может, с морозами связано?Дома люди сидели, — предположила начальница бердского отделения ЗАГС.

Вице-мэр Александр Тужик отметил, что, возможно, морозы на улице смогут улучшить климат внутри семей.

— Если у нас морозы до мая продержатся, то и разводов не будет, — пошутил он.

Чиновники из зала поддержали заявление замглавы администрации: «Мы можем свет еще выключить», «И рождаемость повысится», — предложили они.

Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», глава Минтруда России Максим Топилин рассказал, что рождаемость не принесет прироста населения в ближайшее время, но демографические меры необходимы.