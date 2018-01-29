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Отключать свет для повышения рождаемости предложили в мэрии Бердска

В городе уменьшилось количество браков и новорожденных детей. Меньше стали и разводиться — возможно, из-за морозов.

29.01.2018 Автор: Елена Медведева Фото: Курьер. Среда. Бердск 6 коммент.

Отключать свет для повышения рождаемости предложили в мэрии БердскаВ Бердске упала рождаемость и количество новых браков. Также уменьшилось число разводов и смертей. Об этом сегодня, 29 января, сообщила руководитель бердского отдела ЗАГС Лариса Крокус в ходе аппаратного совещания в мэрии.

С начала года в городском ЗАГСе зарегистрировали 70 новорожденных, это на 28 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Свидедельство о смерти родственников оформило 125 человек. В прошлом году их число составляло 128.

— В январе у нас было 25 браков, что на 13 меньше, чем в прошлом году. А также 38 разводов. Их тоже меньше на 8, чем за аналогичный период прошлого года. То есть практически по всем типам актов гражданского состояния у нас в январе уменьшение идет. Может, с морозами связано?Дома люди сидели, — предположила начальница бердского отделения ЗАГС.

Вице-мэр Александр Тужик отметил, что, возможно, морозы на улице смогут улучшить климат внутри семей.

— Если у нас морозы до мая продержатся, то и разводов не будет, — пошутил он.

Чиновники из зала поддержали заявление замглавы администрации: «Мы можем свет еще выключить», «И рождаемость повысится», — предложили они.

Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», глава Минтруда России Максим Топилин рассказал, что рождаемость не принесет прироста населения в ближайшее время, но демографические меры необходимы.


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(6) Комментариев

  1. Поросёнок Пётр

    Протухшая шутка уровня позднего Петросяна.

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  2. Птенец

    Вот идиоты. Люди не рожают из-за того, что в этой стране жизнь как на вулкане. И правильно делают. Бабла людям дай и доступное жилья и сразу начнут как кролики шпилиться.

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  3. Аноним

    магнит завози генераторы

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  4. Аноним

    Отключите свет в администрации. Для рождаемости более умных идей

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  5. Raven

    И запретить продажу концетраптивов :-D

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