Отключать свет для повышения рождаемости предложили в мэрии Бердска
В городе уменьшилось количество браков и новорожденных детей. Меньше стали и разводиться — возможно, из-за морозов.
29.01.2018Автор: Елена МедведеваФото: Курьер. Среда. Бердск6 коммент.
В Бердске упала рождаемость и количество новых браков. Также уменьшилось число разводов и смертей. Об этом сегодня, 29 января, сообщила руководитель бердского отдела ЗАГС Лариса Крокус в ходе аппаратного совещания в мэрии.
С начала года в городском ЗАГСе зарегистрировали 70 новорожденных, это на 28 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Свидедельство о смерти родственников оформило 125 человек. В прошлом году их число составляло 128.
— В январе у нас было 25 браков, что на 13 меньше, чем в прошлом году. А также 38 разводов. Их тоже меньше на 8, чем за аналогичный период прошлого года. То есть практически по всем типам актов гражданского состояния у нас в январе уменьшение идет. Может, с морозами связано?Дома люди сидели, — предположила начальница бердского отделения ЗАГС.
Вице-мэр Александр Тужик отметил, что, возможно, морозы на улице смогут улучшить климат внутри семей.
— Если у нас морозы до мая продержатся, то и разводов не будет, — пошутил он.
Чиновники из зала поддержали заявление замглавы администрации: «Мы можем свет еще выключить», «И рождаемость повысится», — предложили они.
Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», глава Минтруда России Максим Топилин рассказал, что рождаемость не принесет прироста населения в ближайшее время, но демографические меры необходимы.
Протухшая шутка уровня позднего Петросяна.
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выше головы не прыгнешь у кого какие книжки были в детстве, такие и шутки
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Вот идиоты. Люди не рожают из-за того, что в этой стране жизнь как на вулкане. И правильно делают. Бабла людям дай и доступное жилья и сразу начнут как кролики шпилиться.
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магнит завози генераторы
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Отключите свет в администрации. Для рождаемости более умных идей
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И запретить продажу концетраптивов
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