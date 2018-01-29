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Электронную неграмотность демонстрируют чиновники Бердска

Новосибирская область опустилась в рейтинге инвестиционной привлекательности. Одной из причин называют низкий уровень документооборота в органах власти.

29.01.2018 Автор: Елена Медведева Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

Электронную неграмотность демонстрируют чиновники Бердска

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Новосибирская область не попала в топ-субъектов с благоприятным инвестклиматом. Одной из причин является неграмотность чиновников, которые не умеют пользоваться электронным документооборотом. В Бердске процент электронный документооборот в органах госвласти составляет всего 9-12%, а должен быть не менее 80-90%. Об этом сегодня, 29 января, сообщила начальник Бердского отдела Росреестра Наталья Ищенко. По ее словам, в этом есть вина руководство города и муниципальных подразделений, так как у специалистов на местах нет ни программ, ни электронных подписей, ни соответсвующей подготовки.

— На уровне РФ оценивается национальный рейтинг состояния инвестклимата субъектов. Новосибирская область занимает отнюдь не ведущее место, пониже серединки. Один из критериев оценки — оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Это политика всей страны, и в 2019 году наше взаимодействие между федеральными, областными и местными органами должно проходить в электронном формате на 80%. К концу 2020 года — на 100%. Никаких бумажек, — предупредила начальник Бердского отела Росреестра.

По ее словам, руководству государственных органов нужно подумать о том, как обеспечить специалистов электронными подписями, рабочими местами. Специальными программами и научить их всем этим пользоваться.

Кроме того, Наталья Ищенко указала, что составление и бумажных документов оставляет желать лучшего.

— Грамотность не очень высокая. Если мы говорим о бабушке, подающей заявление на СНТ, то это один разговор. А когда мы говорим о профессиональных участниках рынка и о нас с вами, то документы должны подаваться максимально точно, чтобы с первого раза специалисты смогли поставить галочку о постановке на кадастровый учет, — резюмировала руководитель бердского отдела Росреестра.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Новосибирская область опустилась в рейтинге инвестиционной привлекательности.

    Промышленности нет — нет привлекательности — логично!

    Thumb up 3 Thumb down 0

    • Новый мэр

      Готов поспорить, министерство Экономического развития есть, а экономического развития нет.Парадокс!!!!

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