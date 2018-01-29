Шкаф придавил годовалого ребенка в Бердске

Вечером в воскресенье, 28 января, бердским полицейским пришлось выезжать в квартиру многодетной семьи, где шкаф упал на детей.
Информацию о происшествии в бердский отдел МВД передали из горбольницы, куда обратились родители пострадавших детей за помощь. Как оказалось, дети отделались царапинами, а семья, где произошло происшествие, — вполне благополучная.
— Материалы об этом у нас зарегистрированы. Действительно, сообщение поступило из больницы. Выезжали на место сотрудники полиции, — сообщили в пресс-службе управления МВД по Новосибирской области.
Как рассказали в полицейском ведомстве, шкаф упал на двух детей в возрасте 6 лет и 11 месяцев. Серьезных травм малыши не получили, отделались царапинами. В региональном управлении МВД подчеркнули, что семья, в которой воспитываются трое детей, вполне благополучная, родители — работающие. Просто дети шалили.
— Родители сразу вызвали «скорую». А сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних немедленно выехали на место происшествия, чтобы исключить любую опасность в семье для детей, — уточнили в пресс-службе областного главка МВД.
А если бы из неблагополучной так же шалили ?
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Такие шкафы у нас. В моем детстве шкафы были, что четверо здоровых мужиков надо было, что бы его сдвинуть.
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