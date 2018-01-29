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Льготникам повысят ежемесячные выплаты

На выплату всех видов ЕДВ с учетом индексации Пенсионный фонд планирует выделить 450,6 млрд рублей.

29.01.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

Льготникам повысят ежемесячные выплаты

В Бердске проживет более 31 тыс. пенсионеров

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) с февраля вырастет на 2,5 процента, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.

В ПФР отметили, что сейчас эту выплату получают более 15,4 миллиона человек, «включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев социалистического труда и других граждан».

На выплату всех видов ЕДВ с учетом индексации Пенсионный фонд планирует выделить 450,6 миллиарда рублей.

Также на 2,5 процента проиндексируют входящий в ЕДВ набор социальных услуг. Федеральные льготники, имеющие право на его получение, могут выбирать — получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте.

Закон предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично.

С февраля стоимость набора социальных услуг составит 1075 рублей 19 копеек в месяц, в том числе обеспечение лекарствами — 828 рублей 14 копеек, получение путевки в санаторий для профилактики болезней — 128 рублей 11 копеек, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 118 рублей 94 копейки.

Источник: РИА Новости


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(2) Комментариев

  1. Николай

    Иногда стыдно слушать, когда по ТВ собирают деньги 1 млн руб на лечение ребёнка. Создаётся множество фондов, чаще мошениками. Также смешно смотреть по ТВ, когда человек в ранге министра докладывает президенту, что увеличивают какую-то выплату на 100 руб=меьше 2 долларов. Нет денег в России? Наверно.
    Тогда почему в мэри Новосибирска хотят поднять денежное содержание (информация СМИ) ? Или, например, предлагают в образовании поднять зарплату, а фонд заработной платы не увеличивают. Засчёт кого?

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