«Умный» капремонт покажут врио губернатора в Бердске

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», в среду, 31 января, в Бердск приедет врио губернатора Новосибирской области. Андрей Травников посмотрит, как прошел капремонт нескольких многоквартирных домов по программе энергосбережения.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» директор управляющей компании «Лига» Ирина Долгачева, глава региона и его зам Сергей Семка выбрали для знакомства два из 6 домов, где сделан энергосберегающий капремонт.

— Это их инициатива. Они хотят посмотреть объекты, — рассказала Ирина Борисовна.

По ее словам, УК «Лига» участвовала в совещании профильного министерства по итогам 2017 года, и это, вероятно, заинтересовало областное руководство. Ведь, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», из 7 домов в регионе, вошедших в федеральную программу энергосберегающего капремонта, 6 оказались в Бердске. И все обслуживает управляющая компания «Лига».

— Думаю, что идет установка на то, чтобы первый опыт распространить дальше. Активно не участвовали в этой программе, видимо, потому, что деньги выделяют не до, а после ремонт, и только в том, случае, если будет результат — экономия, — полагает Долгачева. — Программа очень сложная для понимания. Но нужна ее популяризация.

По словам директора «Лиги», 26 января Москва утвердила отчет Новосибирской области по федеральной программе. Теперь бердской управляющей компании вернут потраченные на капремонт домов порядка 7 млн рублей.