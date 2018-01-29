Россияне поддерживают создание независимого интернета

Более половины россиян поддерживают идею создания независимого сегмента интернета в рамках БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика). Об этом свидетельствуют данные опроса, обнародованные Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Предложение России о создании независимого интернета в рамках границ стран — членов БРИКС нашло поддержку 58% наших сограждан (против высказались 29%)», — говорится в материалах ВЦИОМ. В целом развитие интернета как мирового пространства каждый второй россиянин (52%) считает полезным для общества. За создание интернета в границах нескольких государств высказались 13%. Около четверти (23%) предпочли бы иметь локальный интернет в пределах страны.

Преимуществами создания отдельного сегмента интернета странами БРИКС половине россиян кажется повышение уровня безопасности данных россиян в целом — с этим согласны 49%, лучшая защита от международных хакеров (предотвращение возможных атак) — 49%. С другой стороны, 41% опрошенных опасаются ограничения доступа к ресурсам глобального интернета в случае реализации данной инициативы.

«Крайне интересен тот факт, что в нашем обществе постепенно происходит переоценка ценности интернета как мирового информационного пространства: если в 2000 году почти две трети граждан (64%) полагали, что его развитие полезно для нашего общества, то в 2018 году таковых стало меньше половины — 46%», — отмечают специалисты ВЦИОМ.

В ноябре 2017 года председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин сообщил, что Совет безопасности РФ дал рекомендацию создать обособленный интернет для стран БРИКС, передает ТАСС.

Инициативный всероссийский опрос проведен 12-13 января 2018 года. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке объемом 2 тыс. респондентов. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.