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Россияне поддерживают создание независимого интернета

Опрос: В целом развитие интернета как мирового пространства каждый второй россиянин считает полезным для общества.

29.01.2018 Фото: pixabay 35 коммент.

Россияне поддерживают создание независимого интернета

Роль интернета жители России пересмотрели

Более половины россиян поддерживают идею создания независимого сегмента интернета в рамках БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика). Об этом свидетельствуют данные опроса, обнародованные Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Предложение России о создании независимого интернета в рамках границ стран — членов БРИКС нашло поддержку 58% наших сограждан (против высказались 29%)», — говорится в материалах ВЦИОМ. В целом развитие интернета как мирового пространства каждый второй россиянин (52%) считает полезным для общества. За создание интернета в границах нескольких государств высказались 13%. Около четверти (23%) предпочли бы иметь локальный интернет в пределах страны.

Преимуществами создания отдельного сегмента интернета странами БРИКС половине россиян кажется повышение уровня безопасности данных россиян в целом — с этим согласны 49%, лучшая защита от международных хакеров (предотвращение возможных атак) — 49%. С другой стороны, 41% опрошенных опасаются ограничения доступа к ресурсам глобального интернета в случае реализации данной инициативы.

«Крайне интересен тот факт, что в нашем обществе постепенно происходит переоценка ценности интернета как мирового информационного пространства: если в 2000 году почти две трети граждан (64%) полагали, что его развитие полезно для нашего общества, то в 2018 году таковых стало меньше половины — 46%», — отмечают специалисты ВЦИОМ.

В ноябре 2017 года председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин сообщил, что Совет безопасности РФ дал рекомендацию создать обособленный интернет для стран БРИКС, передает ТАСС.

Инициативный всероссийский опрос проведен 12-13 января 2018 года. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке объемом 2 тыс. респондентов. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.


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(35) Комментариев

  1. Аноним

    Пронзительная ложь ВЦИОМа уже бесит.

    Начали «прогревать» общественное мнение на предмет тотальной самоизоляции. Всё во имя олигархов и их президента. Видимо не получилось войти в «мировую элиту» — согласны быть паханами в вонючей тюрьме.

    Thumb up 14 Thumb down 8

  2. Поросёнок Пётр

    Привет 21 век, я знаю, у каких россиян это спрашивали ;)
    https://youtu.be/dglMh5er36U

    Thumb up 8 Thumb down 6

  3. пенсионер

    людям нужен контроль!
    та грязь, которой наполнен интернет сегодня, уже выливается наружу.
    неокрепшие умы попросту тонут в этом потоке вранья и лжи.
    китай всем показал пример, что можно построить нормальный интернет, в котором будет возможность ограничивать доступ к нежелательным ресурсам и пропаганде других стран

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    • Поросёнок Пётр

      Позвольте дорогой пенсионер нормальным людям жить в будущем и самим решать, что смотреть и что читать, а не так как вы, старые из прошлого века.

      Thumb up 9 Thumb down 8

      • местный

        Старшему поколению обычно свойственно критично относиться к новшествам, опираясь на собственный опыт. Поэтому они многое критикуют.

        Молодые же люди во все времена были импульсивны и хотели самореализации. Самый логичный путь для этого: пренебречь всем накопленным опытом и построить что-то свое. Вспомните анархистов, революционеров и так далее.

        Везде нужен балланс: и в болото не превратиться, но и не кидаться с головой в крайности.

        Но вот в случае интернета я склонен к позиции старшего поколения: отсутствие границ приводит к развитию всякой ерунды и бреда.
        Посмотрите: 21 век на дворе, а население верит в экстрасенсов, надеется на гомеопатов, обменивается на форумах адресами бабок-поветух в деревнях.
        Разве это не нужно контроллировать?

        Thumb up 4 Thumb down 9

        • Поросёнок Пётр

          Ну, на счёт экстрасенсов, гомеопатов и бабок, тут дело не в контроле, а в уровне образования и в доступности настоящих медицинских услуг, хотя различные теле-шоу, типа «Битвы экстрасенсов» я бы лично запретил, ибо тут уже откровенное уголовное преступление, мошенничество, а не свобода слова.

          Thumb up 6 Thumb down 4

          • местный

            Поросенок: то есть вы ЗА ограничения и запреты того, что вам не нравится!

            Но это только ваше право и другим нельзя запрещать вам что-то!

            Я вроде у Навального такое слышал: «мы за свободу и независимый суд, но когда придем к власти, то позакрываем все неугодные нам СМИ и всех кто нам не нравится отправим в тюрьму»

            Thumb up 4 Thumb down 4

            • Поросёнок Пётр

              Тут дело касается уже конкретного уголовного преступления, обмана, мошенничества, которое чревато не только финансовыми потерями для поверивших в это людей, но и потери здоровья, а то и смерти и да, я считаю, что такого плана информация, не должна быть в общественном публичном пространстве, но при этом, если у вас есть желания отдать деньги мошенникам, чтож, хозяин-барин, в различных тёмных интернет закоулках этого добра хватает, добро пожаловать ;)

              Thumb up 4 Thumb down 4

              • Аноним

                «в различных тёмных интернет закоулках этого добра хватает»

                Ставьте блокировщик рекламы и о чудо нет рекламного мусора! А вообще есть поговорка древняя. «Свинья везде лужу найдет». Хоть на заборе, хоть в интернете, это от человека зависит. Для меня интернет — это огромная библиотека знаний о природе, технике, самоучители , хобби.

                Thumb up 8 Thumb down 0

            • Аноним

              Сама идея интернета вообще то означает свободу допуска к любой информации..
              Другое дело, как ей пользоваться , работать , обрабатывать, критически оценивать и практически применять ..
              Если не будет создана какая то методология работы с информацией , то запреты вообще могут принять самые идиотские формы, вплоть до вживления чипов прямо в мозг человека — уж следить за инакомыслящими так следить по полной …Технологии развиваются так, что всегда будет искушение у очередного «властелина» взять под контроль абсолютно всё и всех… :-!
              Запрет может ограничить, да, но решить проблемы не сможет никогда..
              Создавайте такое социально справедливое общество, в котором бы всё устраивало всех…

              Thumb up 7 Thumb down 2

            • Аноним

              По решению суда в тюрьму! Местный, не придумывайте как всегда.

              Thumb up 0 Thumb down 0

          • Аноним

            Не надо ничего запрещать. Даже битвы экстрасенсов по телеку.

            Надо лишь дать возможность финансово наказывать тех, кто явно и преднамеренно врёт не важно откуда — с экрана телевизора, в предвыборных бюллетенях и в том числе, возможно, и в интернетах.

            А для этого должно быть эффективно действующее правосудие.

            Увы, в РФ нет правосудия. Даже неэффективного. Есть какая-то имитация, которая в любой момент может получить «на лапу» или «принять звонок» от «важного человека» и тут же начинаются чудеса трактовок законодательства…

            Битвы экстрасенсов, тотальное мракобесие, преступность, недоверие людей друг к другу и прочие элементы деградации социума — это всё следствия энного порядка.

            Thumb up 2 Thumb down 0

        • Аноним

          «Посмотрите: 21 век на дворе, а население верит в экстрасенсов, надеется на гомеопатов, обменивается на форумах адресами бабок-поветух в деревнях.
          Разве это не нужно контроллировать?»

          Вы путаете шумное с горячим. Кашпировский -Чумак откуда вылезли? Больные места вся страна разве к интернету прижимала, а воду заряжали? Я Вас удивлю, в нашей стране единицы бабушек пользуются интернетом.

          Thumb up 5 Thumb down 2

        • Аноним

          Экстрасенсами кишит как раз телевизор! Давайте сначала его запретим, а уже потом возьмёмся за интернет. А если что то не устраивает, то ради бога спалите себе компьютер и вырвите провода провайдера :-D

          Thumb up 1 Thumb down 0

    • Аноним

      Смотри телек и не лазь в интернет, раз такой нежный :-!

      Thumb up 0 Thumb down 1

  4. Никола

    ВЦИОМ выдает желаемое за действительное. Вскоре на основе «пожеланий россиян» нам и вправду начнут обрубать Google, Youtube, Википедию — в придачу к обрубанию всех других альтернативных источников информации.

    Thumb up 9 Thumb down 5

    • Аноним

      Ютуб Гугл и википедия это конечно здорово но это монополисты и если они начнут подчиняться законам другого государства которое скажем накладывает на нас санкции, то ничего хорошего от этого ждать не приходится.

      Thumb up 5 Thumb down 9

      • Никола

        Что значит «монополисты»? Не хочешь — не пользуйся (есть не менее популярный Яндекс и российские клоны Ютьюба: RuTube, Видео Mail.Ru и пр.). Но почему меня должны лишать возможности смотреть то, что нравится? Кроме того, российской власти я не доверяю больше, чем абстрактным капиталистам.

        Thumb up 10 Thumb down 4

        • Аноним

          Речь не про власти России а про власти США.
          Гугл имеет документооброт, на яндексе такого нет.
          А возьми Гугл и Эппл и скажи, какая другая операционка стоит на смартфонах, какие есть альтернативные операционки и сервисы.

          Популярность Ютуба и Рутюба несравнима.

          Стоит там запретить им работать здесь и все, приплыли.
          Для понимания того что может быть см ситуацию с Крымом. Гугл там не работал одно время: был отключен как минимум плеймаркет.

          Между прочим когда-то Яндекс хотели операционку а-ля Андроид делать, но Гугл надавила на производителей смартфонов чтобы они отказались ее устанавливать..

          Thumb up 0 Thumb down 1

          • Поросёнок Пётр

            Да не операционка, а лаунчер свой по умолчанию Яндекс продвигал, кстати я Яндексовскми лаунчером как раз и пользуюсь, как и прочими сервисами, штука красивая и удобная.

            Thumb up 2 Thumb down 0

  5. Фиолетовый

    Кто вообще согласится чтобы его подвергали телефонному интервью? Одни только бабки пенсионерки, которым не с кем поговорить. Отсюда и результат.

    Thumb up 7 Thumb down 6

  6. Аноним

    «Около четверти (23%) предпочли бы иметь локальный интернет в пределах страны.»

    «Интернет в пределах страны» — это примерно то же самое что и «отрицательный рост», провальный успех и т. п. Но четверть опрашиваемых как бы ничего не заметила. «Пипл хавает»

    «- А как вы относитесь к отключенному интернету?»
    «- О, я очень люблю отключенный интернет. Постоянно им пользуюсь. Я бы предпочёл ещё большего отключения интернета!…»

    Массовая шизофрения. Российское общество глубоко больно.

    Thumb up 11 Thumb down 6

  7. Аноним

    «В пределах БРИКС….» :-D :-D :-D Даешь индокитайские новости с бразильских карнавалов о росте надоев в ЮАР!!! :-D :-D И да, Россия — родина слонов! :-D

    Thumb up 5 Thumb down 5

  8. Аноним

    Готовят общественное мнение к закручиванию гаек. Всякие там законыяровой и т.д.
    А там третий срок…

    Thumb up 4 Thumb down 4

  9. Аноним

    «создание системы дублирующих корневых серверов доменных имен (DNS), независимой от контроля [международных организаций] ICANN, IANA и VeriSign и способной обслуживать запросы пользователей перечисленных стран на случай сбоев или целевых воздействий» — вот о чем идет речь.

    Т.е. принять меры, чтобы амерцы не могли нагадить,
    нарушить функциональность интернета в некоторых доменах, даже если захотят.
    Что же в этом плохого?

    Thumb up 3 Thumb down 5

    • Аноним

      ««создание системы дублирующих корневых серверов доменных имен (DNS), независимой от контроля »

      Вас разморозили? Клоны всех доменов созданы 2 года назад!

      Thumb up 4 Thumb down 3

      • Аноним

        Не клоны, а зеркала. И не 2 года назад, а раньше.
        Но корневые
        (специально для вас прописью — КОРНЕВЫЕ)
        серверы DNS и территориально и юридически
        под нашими заклятыми друзьями. Оно нам надо ?

        Thumb up 2 Thumb down 4

        • Аноним

          Зачем ограничиваться малым? Нужно на законодательном уровне запретить компьютеры, который собраны с применением иностранных комплектующих. Хоть один плюс от этого будет, увидим первый ламповый компьютер-чемодан :-D

          Thumb up 3 Thumb down 1

          • Аноним

            Господин, вы тему дискуссии осознать способны?
            Предлагаются меры, которые как раз
            сделают пользование компьютерами
            и сопутствующими технологиями свободным
            и гарантированным. В том числе защищенным
            от возможных действий злобных выродков.

            Thumb up 1 Thumb down 3

  10. Аноним

    У нас Конституция для кого написана??? Там всё написано, так что ограничальщики все в топку.

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    • Поросёнок Пётр

      Конституция давным-давно уже носит декларативный характер и на то, что там написано, абсолютно плевать с высокой кремлёвской колокольни, особенно Конституционному Суду, во главе с давно уже находящемуся в стадии старческой деменции Зорькиным, ну а Гаранту этой самой Конституции, тем более.

      Thumb up 4 Thumb down 1

      • Аноним

        Так это очередной раз подтверждает, что путин не исполняет свои обязанности, как гаранта Конституции.

        Thumb up 3 Thumb down 1

        • Поросёнок Пётр

          Естественно не исполняет, но, народу в массе своей всё нравится *UNKNOWN* Он не выходит на улицу отстаивать свои права, а предпочитает сидеть дома и смотреть по телевизору Соловьёва, Киселёва и прочих замечательных людей, ну, а раз всё устраивает, то какие вопросы *UNKNOWN*

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  11. Аноним

    Интернет это полная фигня, вот Darknet совсем другое дело =-O

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