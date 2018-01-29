Иностранцев-нелегалов депортировали из Бердска

На прошлой неделе выдворили из Бердска двоих иностранцев, нелегально пребывавших на территории Бердска. Гражданку и гражданина Узбекистана бердские судебные приставы-исполнители сопроводили в новосибирский спецприемник.

Факт незаконного пребывания в России устанавливают сотрудники управления федеральной миграционной службы. Доставляют нелегалов в суд. Если суд принимает решение депортировать граждан иностранных государств за рубеж, то за дело принимаются приставы, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» судебный пристав-исполнитель по розыску бердского отдела судебных приставов Александр Федотов.

Бердские приставы-исполнители, имея на руках исполнительное производство, сопровождают нелегалов до Новосибирска, где передают их сотрудникам спецприемника. Там иностранцы находятся до тех пор, пока не наберется группа для депортации из России, объяснил Федотов.

Судебный пристав-исполнитель отдела по особым производствам оформляет для нелегалов билеты и сопровождает их до границы. Если нелегалы вылетают самолетом, то пристав прощается с ними на пограничном контроле в аэропорту. Если их отправляют на родину на поезде, то сопровождает до пункта пропуска на границе.

В прошлом году бердские судебные приставы выдворили из города 22 иностранцев-нелегалов: четверых граждан Таджикистана, двоих граждан Киргизии, одного гражданина Азербайджана, 15 граждан Узбекистана.