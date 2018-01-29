Дорог не видят из-за снега водители в Бердске

Сегодня, 29 января, на совещании чиновников в администрации Бердска вице-мэру Алексеандр Тужику сообщили о том, что на одной из улиц коммунальщики непродуманно складывают снег на придомовой территории. Это мешает водителям, так как обзор при выезде «теряется». В мэрии пообещали расчистить территорию в течение недели.

— На краю дома №107 по улице Красная Сибирь было зафиксировано складирование снега, которое мешает обзору при выезде с придомовой территории. Вопрос будет проработан в рабочем порядке, и вывоз осуществят в течение недели, — доложила руководитель отдела общественных связей мэрии Юлия Линк.

Также чиновники отчиталсь о расчищенных в Бердске улицах, на чистоту которых жаловались жители. По информации, озвученной на совещании в мэрии, на выходных, 27 и 28 января, в городе работала техника, тротуары посыпали песко-соляной смесью.

— Проверен ряд объектов на предмет очистки от снега по обращением жителей. Расчищен тупиковый участок улицы Огнеупорной в районе домов 20 и 21, придомовая территория Рогачева, 45, пешеходный переход в районе ТЦ «Астор», а также улица Владлена Бирюкова, 12/1, — резюмировала Юлия Владимировна.

Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск» в связи с обильными снегопадами проблема уборки снега на дорогах в Бердске вновь обострилась. 22 января в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратился Антон Багданович, проживающий на в Южном микрорайоне. По его словам, уровень снега на улице Владлена Бирюкова уже достиг метровой отметки.

Уже не первый год в микрорайоне Южном часть дорог полностью занесена снегом, что делает проезд автотранспорта невозможным. Жильцы некоторых улиц поройрискуют остаться без отопления, потому что привезти уголь для растопки печи просто нет возможности, а расстояние до улицы, которая регулярно расчищается, составляет около 600 метров.

Также «Курьер. Среда.Бердск» писал о том, что в последние годы Бердск активно огородили — заборы поставили повсеместно вдоль дорог. Эти ограды, с одной стороны, повышают безопасность пешеходов, с другой — осложняют очистку дорог от снега.

По словам начальника управления ЖКХ Бердска Владимира Захарова, участки дорог на которых установлены ограждения, должны чиститься от снега вручную, что увеличивает стоимость подобных работ (в сравнении с использованием спецтехники) на 30%. Всего участки дорог, вдоль которых стоят заборы, составляют порядка восьми километров, что составляет примерно 10% общей протяженности бердских дорог.