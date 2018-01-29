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Отслеживать быстро покупки россиян за рубежом научилась таможня

Федеральная таможенная служба получает данные о дате и сумме приобретения от иностранных коллег.

29.01.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

Отслеживать быстро покупки россиян за рубежом научилась таможня

А парижском детском магазине можно оставить «круглую сумму»

После Нового года российские таможенники ужесточили контроль над покупками россиян за рубежом, сообщили  в воскресенье «Ведомости».

По информации издания, сотрудники Федеральной таможенной службы стали оперативно получать информацию о дорогих приобретениях российских путешественников — в частности, о дате и стоимости совершенной покупки. Это стало возможным начиная с конца 2017 года благодаря системе tax free (она позволяет покупателям получить скидку, вернув себе сумму НДС), а также оперативному обмену данными с иностранными таможенниками.

Сообщается, что с декабря 2017 года сотрудники ФТС пресекли несколько десятков попыток провезти в Россию незадекларированные ценности — часы, украшения и т. п..

Согласно действующему законодательству, без уплаты пошлины в РФ можно ввозить товары общей стоимостью не больше €10 тысяч для авиапутешественников и €15 тысяч — для тех, кто пересек границу по земле. Если норма превышена, покупки облагаются налогом по ставке 30% от их таможенной стоимости.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Только вот закон о расходах чиновников никак принять не могут. Покупать за рубежом надо особняками, зАмками, поместьями для уточек, виллами. И никакой таможни. :-D :-D

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  2. Аноним

    Это стало возможным начиная с конца 2017 года благодаря системе tax free (она позволяет покупателям получить скидку, вернув себе сумму НДС), а также оперативному обмену данными с иностранными таможенниками.

    Значит, отказавшись от скидки… ;)
    Бедные миллионеры, как они теперь без скидки яхты покупать будут? :-! :-! :-!

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