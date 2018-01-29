Вывели более $1 трлн за 30 лет из России

Отток средств из российской экономики составил более $1 трлн за последние 30 лет. Об этом заявил советник президента РФ Сергей Глазьев в рамках World Blockchain and Cryptocurrency Summit, проходящем в Москве, передает РНС.

«Вы знаете, Россия это самая богатая страна в мире. Мы за 30 лет подарили мировой финансовой системе больше $1 трлн, которые утекли из России. Мы, честно говоря, плохо знаем, где они находятся, мы знаем, что примерно полтриллиона долларов вращается между офшорами и российской экономикой — кругооборот составляет порядка сотни миллиардов долларов ежегодно. А вторая половина триллиона вообще испарилась в неизвестном направлении. Это, конечно, волнует наши налоговые службы. Получается, что чем больше у нас из страны утекает, тем сильнее бремя налогообложения на тех, кто остаётся. Это несправедливо», — сказал он.

По словам Глазьева, появление цифровых денег позволит полностью отслеживать денежные потоки.

«В истории экономической мысли возникает соблазнительная задача измерить скорость обращения денег, понять как эта скорость влияет на инфляцию, построить очень близкую к реальности модель денежного обращения, с которой могли бы работать центральные банки», — подвёл итог Глазьев.