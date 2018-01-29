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Вывели более $1 трлн за 30 лет из России

Сергей Глазьев: Столько денег подарила страна мировой экономике. Но цифровые деньги позволяют отследить их потоки.

29.01.2018 Фото: Кремлин.ру 10 коммент.

Вывели более $1 трлн за 30 лет из России

Сергей Глазьев

Отток средств из российской экономики составил более $1 трлн за последние 30 лет. Об этом заявил советник президента РФ Сергей Глазьев в рамках World Blockchain and Cryptocurrency Summit, проходящем в Москве, передает  РНС.

«Вы знаете, Россия это самая богатая страна в мире. Мы за 30 лет подарили мировой финансовой системе больше $1 трлн, которые утекли из России. Мы, честно говоря, плохо знаем, где они находятся, мы знаем, что примерно полтриллиона долларов вращается между офшорами и российской экономикой — кругооборот составляет порядка сотни миллиардов долларов ежегодно. А вторая половина триллиона вообще испарилась в неизвестном направлении. Это, конечно, волнует наши налоговые службы. Получается, что чем больше у нас из страны утекает, тем сильнее бремя налогообложения на тех, кто остаётся. Это несправедливо», — сказал он.

По словам Глазьева, появление цифровых денег позволит полностью отслеживать денежные потоки.

«В истории экономической мысли возникает соблазнительная задача измерить скорость обращения денег, понять как эта скорость влияет на инфляцию, построить очень близкую к реальности модель денежного обращения, с которой могли бы работать центральные банки», — подвёл итог Глазьев.


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(10) Комментариев

  1. гость

    Один из не многих настоящих экономистов в нашей стране. Который действительно говорит о крахе отечественной экономике, к которому ведет действующий кабинет министров.
    Участник Столыпинского клуба.

    Thumb up 9 Thumb down 4

  2. Аноним

    За это же время из России уехало 261 тыс граждан с доходом от 1млн долл и до десятков млрд! Всё бы ничего если бы эти уехавшие владели созданным ими бизнесом с нуля в производственной сфере но ведь 90% из них были владельцами сырьевых компаний т е они выгребали из недр
    продавали платили мизерные зарплаты а чистую прибыль конвертировали и вывозили на Запад где они надеялись сохранить наворованное но они ошиблись мягко говоря постепенно их там «отожмут»и пойдут они работать таксистами Ну а наши власти все вместе взятые что сделали что б не допустить утечки финансов? Думаю ничего!!!! Путин всё время повторял мантру»не надо кошмарить бизнес» Теперь они «кинули» президента и он теперь повернулся к народу(самовыдвиженец) и улыбается выходя к рабочим но веры к нему нет! А вот Грудинин если нацианализирует сырьевую отрасль то сразу добавит в бюджет несколько триллионов ! А пока друг Путина —Рома Абрамович владея кемеровскими угольными шахтами преспокойно проживает в Лондоне вкладывая наши деньги в их футбольные клубы!!!!

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    • Аноним

      Че то у вас поток бреда.
      В сырьевых компаниях неплохая зарплата.
      А Грудинин если национализирует все сырьё то это приведёт к тому что не эти компании будут нас кормить, а мы их будем кормить, это же потенциально бесконечные просители подачек из бюджета.
      «Вернуть» по факту получится скажем не триллион а сто миллиардов которые махом будут проедены и дальше судьба будет разбитое корыто.

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  3. Аноним

    В чем проблема, говорит этот одноглазьев — напечатаем 60 триллионов рублей и заживем… :-D :-D

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  4. Поросёнок Пётр

    Оййййй, и кто это вывелллл-то, аяяяй. (голосом Людвига Аристарховича из «Нашей Раши») ;)

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  5. Аноним

    Что значит вывели? Не на все же эти деньги покупали яхты, футбольные клубы, недвижимость и проч. Большая часть этих денег работала, обеспечивая нас импортным продовольствием, технологиями, машинами, товарами. Выводились деньги и для защиты от загребущих лап чекистов и «друзей». Другое дело, что потратить из можно было на порядок эффективнее, если бы не воровской коррупционный режим.

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