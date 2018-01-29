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Заключившие первый в России однополый брак боятся выходить из дома

После штампа в паспорте о браке двух мужчин, на них завели административное дело за порчу документа.

29.01.2018 Фото: Соцсети Нет комментариев

Заключившие первый в России однополый брак боятся выходить из дома

Молодожены

Россияне Павел Стоцко и Евгений Войцеховский, заключившие в Дании однополый брак и инициировавшие внесение соответствующих отметок в свои российские паспорта, не выходят из дома, чтобы не допустить изъятия документов. Об этом сообщил друг молодых людей Алексей Крапухин.

«Держим оборону! Шестеро полицейских сидят под дверью в надежде забрать моих друзей и изъять их паспорта со штампом об однополом браке», — приводит слова Крапухина КП.

Как сообщил Крапухин, «полисмены осаждают квартиру», стучат в дверь, «однажды выключили свет и интернет».

Напомним, 4 января Войцеховский и Стоцко заключили брак в Копенгагене, после чего в многофункциональном центре услуг (МФЦ) в Москве им проставили штампы в паспорте на странице семейного положения. 25 января мужчины предали эту информацию огласке.

В МФЦ заявление о признании брака опровергли. При этом, в случае заключения брака за границей, штампы в документы проставляются не в ЗАГСе, а в управлении по вопросам миграции МВД РФ.

Паспорта Войцеховского и Стоцко внесены в федеральную базу данных недействительных паспортов. На молодых людей заведено дело об административном правонарушении по статье «Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо утрата документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), по небрежности». Сотрудницу, поставившую штамп о заключении брака, а также ее непосредственного руководителя ждет увольнение.

Ранее один из мужчин рассказал на своей странице в социальной сети Facebook о поступающих в его адрес угрозах.


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