Медведев даст 12,5 млрд рублей на устранение цифрового неравенства

Правительство направит в этом году 12,5 миллиарда рублей для дальнейшего расширения услуг связи по стране, особенно в ее труднодоступных районах.

Развитие услуг связи обсуждали в пятницу на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева, передает РГ. До сих пор для России остается актуальной проблема так называемого цифрового неравенства между регионами и территориями. За последние три года из средств резерва универсального обслуживания, куда операторы отчисляют часть своих доходов, современной связью обеспечили более 5 тысяч населенных пунктов. «Работа должна быть продолжена, особенно в труднодоступных и приграничных районах, — подчеркнул председатель правительства. — В этом году на эти цели в бюджете предусмотрено 12,5 миллиарда рублей».

Продолжается подключение к широкополосному Интернету государственных и муниципальных организаций. В 2017 году понадобилось 2 миллиарда рублей, чтобы создать 3 тысячи точек подключения. «До конца года предстоит создать еще существенно больше, — указал премьер. — Все это позволит использовать возможности телемедицины, а стало быть, предоставить людям более современное и эффективное лечение, причем вне зависимости от того, где находится пациент, где находится больница. Это, конечно, очень важно с учетом масштабов нашего государства».

Закрывая пробелы в карте покрытия страны современной связью, правительство не забывает, что время не стоит на месте. Процессы цифровизации экономики непосредственно коснулись и этой отрасли.

В ближайшие несколько лет предстоит сделать новый шаг в сфере мобильной связи, поскольку весь мир находится на пороге внедрения сетей пятого поколения (5G). В следующем году ожидается утверждение радиочастот и международных стандартов. «В России некоторые компании также пытаются тестировать эту технологию. К 2020 году, по всей вероятности, картина будет уже абсолютно ясной. Значит, нужно задуматься уже сегодня о частотном диапазоне, который предстоит выделить для запуска сетей пятого поколения», — сказал Дмитрий Медведев.

«В целом в успехе цифровизации, безусловно, заинтересованы и государство, и бизнес, а в конечном счете от успехов нашей цифровой программы выиграют люди, граждане нашего государства. Поэтому мы будем действовать последовательно, решения должны быть гибкими», — заключил премьер.

Между тем

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2018 году пробной переписи населения. Пробная перепись пройдет с 1 по 31 октября 2018 года, охват населения составит около 550 тыс. человек на 10 территориях. В эту «десятку» вошли Эльбрусский район Кабардино-Балкарии, муниципальный район «Хангаласский улус» в Якутии, Алеутский район Камчатского края, городской округ Минусинск Красноярского края, Нижнеудинский и Катангский районы Иркутской области, Великий Новгород, поселок городского типа Южно-Курильск муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» Сахалинской области, район Свиблово Северо-Восточного административного округа Москвы, муниципальный округ Княжево в Санкт-Петербурге.

Пробные мероприятия станут одним из этапов подготовки к Всероссийской переписи населения 2020 года, в рамках которых проведут отработку программно-методологических, организационных и технологических нюансов по сбору информации.