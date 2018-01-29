КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам 3ку на Спортивной 11
продам комнату на Попова за 550 тыс
Продам 3-ю, Микрорайон 70, 8-913-484-4678
ПРОДАМ 2-ю в самом центре в самом лучшем доме !!!
Срочно продам квартиру!
Срочно продам студию
Срочно продам комнату
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Заключившие первый в России однополый брак боятся выходить из дома

Фотомарафон «Мой папа» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Медведев даст 12,5 млрд рублей на устранение цифрового неравенства

Обморозили уши, ноги и руки 7 человек в Искитиме

США высказали по Украине реальные предложения

Избил до полусмерти свою 93-летнюю мать житель Новосибирска

Навального задержали на забастовке избирателей в Москве

Толоконский: Бердск входит в пояс внедрения

Комары кусают реже спокойных людей

Бюджет российского Крыма резко пошел в рост

Последние комментарии

Январь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Медведев даст 12,5 млрд рублей на устранение цифрового неравенства

Правительство намерено покрыть современной связью всю страну. Весь мир находится на пороге внедрения сетей пятого поколения (5G).

29.01.2018 Фото: Кремлин.ру Один комментарий

Медведев даст 12,5 млрд рублей на устранение цифрового неравенства

Дмитрий Медведев

Правительство направит в этом году 12,5 миллиарда рублей для дальнейшего расширения услуг связи по стране, особенно в ее труднодоступных районах.

Развитие услуг связи обсуждали в пятницу на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева, передает  РГ. До сих пор для России остается актуальной проблема так называемого цифрового неравенства между регионами и территориями. За последние три года из средств резерва универсального обслуживания, куда операторы отчисляют часть своих доходов, современной связью обеспечили более 5 тысяч населенных пунктов. «Работа должна быть продолжена, особенно в труднодоступных и приграничных районах, — подчеркнул председатель правительства. — В этом году на эти цели в бюджете предусмотрено 12,5 миллиарда рублей».

Продолжается подключение к широкополосному Интернету государственных и муниципальных организаций. В 2017 году понадобилось 2 миллиарда рублей, чтобы создать 3 тысячи точек подключения. «До конца года предстоит создать еще существенно больше, — указал премьер. — Все это позволит использовать возможности телемедицины, а стало быть, предоставить людям более современное и эффективное лечение, причем вне зависимости от того, где находится пациент, где находится больница. Это, конечно, очень важно с учетом масштабов нашего государства».

Закрывая пробелы в карте покрытия страны современной связью, правительство не забывает, что время не стоит на месте. Процессы цифровизации экономики непосредственно коснулись и этой отрасли.

В ближайшие несколько лет предстоит сделать новый шаг в сфере мобильной связи, поскольку весь мир находится на пороге внедрения сетей пятого поколения (5G). В следующем году ожидается утверждение радиочастот и международных стандартов. «В России некоторые компании также пытаются тестировать эту технологию. К 2020 году, по всей вероятности, картина будет уже абсолютно ясной. Значит, нужно задуматься уже сегодня о частотном диапазоне, который предстоит выделить для запуска сетей пятого поколения», — сказал Дмитрий Медведев.

«В целом в успехе цифровизации, безусловно, заинтересованы и государство, и бизнес, а в конечном счете от успехов нашей цифровой программы выиграют люди, граждане нашего государства. Поэтому мы будем действовать последовательно, решения должны быть гибкими», — заключил премьер.

Между тем

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2018 году пробной переписи населения. Пробная перепись пройдет с 1 по 31 октября 2018 года, охват населения составит около 550 тыс. человек на 10 территориях. В эту «десятку» вошли Эльбрусский район Кабардино-Балкарии, муниципальный район «Хангаласский улус» в Якутии, Алеутский район Камчатского края, городской округ Минусинск Красноярского края, Нижнеудинский и Катангский районы Иркутской области, Великий Новгород, поселок городского типа Южно-Курильск муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» Сахалинской области, район Свиблово Северо-Восточного административного округа Москвы, муниципальный округ Княжево в Санкт-Петербурге.

Пробные мероприятия станут одним из этапов подготовки к Всероссийской переписи населения 2020 года, в рамках которых проведут отработку программно-методологических, организационных и технологических нюансов по сбору информации.


Похожие записи

  • Нет похожих записей.
Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Заключившие первый в России однополый брак боятся выходить из дома Фотомарафон «Мой папа» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск» Медведев даст 12,5 млрд рублей на устранение цифрового неравенства

(1) Комментарий

  1. zizou

    До сих пор для России остается актуальной проблема так называемого цифрового неравенства между регионами и территориями.
    В ближайшие несколько лет предстоит сделать новый шаг в сфере мобильной связи, поскольку весь мир находится на пороге внедрения сетей пятого поколения (5G).
    =============================
    ну а чо, проблемы дорог, газо- и водоснабжения перестали быть актуальными, можно и сети пятого поколения повнедрять. вслед за всем миром. догоним. и перегоним. *CRAZY*

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Антикризисное КАСКО!
Кредитно- страховое агентство Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика