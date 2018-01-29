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Обморозили уши, ноги и руки 7 человек в Искитиме

Среди пострадавших за морозную неделю 12-летний ребенок, а также дальнобойщик из Свердловской области.

29.01.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Обморозили уши, ноги и руки 7 человек в Искитиме

В Бердске в морозную неделю обморозился только один человек

По информации Единой дежурной диспетчерской службы Искитима, за неделю, когда в регионе стояли лютые морозы, семь человек получили обморожение.

22 января в 18.30. в травматологическое отделение Искитимской ЦГБ доставлена 58-летняя жительница города с диагнозом «обморожение кистей рук 2-3 степени». Пострадавшая госпитализирована.

На следующий день в травмотделение горбольницы доставлен 27-летний искитимец с обморожение двух пальцев правой кисти 1-2 степени. Пострадавший госпитализирован.

25 января в 13.30 в Искитимскую больницу обратился 12-летний житель Искитима. У него врачи диагностировали обморожение пятого пальца правой ступни 1-2 степени. Состояние пострадавшего удовлетворительное, лечение назначено амбулаторное.

В субботу, 27 января. Утром в травмпункт ИЦГБ обратился искитимец 1965 года рождения с с обмороженным лицом 1-2 степени. Состояние пострадавшего удовлетворительное, лечение назначено амбулаторное.

В тот же день врачи Искитимской горбольницы диагностировали у 36-летнего искитимца обморожение пальцев обеих кистей рук 2 степени. Состояние пострадавшего удовлетворительное, лечение назначено амбулаторное.

В субботу в 17.05 в травмпункт ИЦГБ обратился житель Свердловской области 1980 года рождения. У него оказались обмороженными запястья рук и первый палец правой стопы. Обморожение пострадавший получил в рейсе на грузовом автомобиле. Состояние пострадавшего удовлетворительное. После оказания помощи водитель продолжил движение.

В то же время 26-летнему жителю Искитима врачи местной горбольницы поставили диагноз «обморожение левой ушной раковины и четырех пальцев левой кисти». Состояние пострадавшего удовлетворительное, лечение назначено амбулаторное.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», лютые морозы стояли в Новосибирской области с 21-го по 28 январи. При этом в Искитимском районе в эти дни был зарегистрирован температурный рекорд — минус 44 градуса.

В Бердске зафиксирован только один случай обморожения. Полицейские патрулировали улицы, подбирая выпивших бердчан.


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