США высказали по Украине реальные предложения

«Дубайский пакет» американских предложений по развертыванию миссии ООН на юго-востоке Украины выглядит вполне реализуемым, РФ внимательно изучит его и своевременно даст ответ. Об этом заявил ТАСС помощник президента РФ Владислав Сурков по итогам встречи со спецпредставителем Госдепартамента по Украине Куртом Волкером.

«Основной темой переговоров вновь стало обсуждение российской инициативы по развертыванию на юго-востоке Украины миссии ООН. Американцы на этот раз привезли гораздо более конструктивные предложения. «Дубайский пакет» американских наработок, в отличие от «белградского», в целом выглядит вполне реализуемым. По крайней мере, на первый взгляд», — сказал Сурков.

«Главное в нем — довольно подробный план поэтапного развертывания миссии в увязке с реализацией политических пунктов минских соглашений. Это сбалансированный подход, которого мы все время добиваемся. Мы его внимательно изучим и своевременно дадим ответ. После чего пригласим Курта и его коллег на новую встречу», — уточнил помощник главы российского государства.

Очередная встреча Суркова и Волкера состоялась 26 января в Дубае. До этого они встречались трижды: 21 августа 2017 года — в Минске, 7 октября и 13 ноября — в Белграде. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что конкретных результатов от встречи в Дубае не ожидается, это «сверка часов» и обмен мнениями по текущим вопросам».