КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам 3ку на Спортивной 11
продам комнату на Попова за 550 тыс
Продам 3-ю, Микрорайон 70, 8-913-484-4678
ПРОДАМ 2-ю в самом центре в самом лучшем доме !!!
Срочно продам квартиру!
Срочно продам студию
Срочно продам комнату
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Заключившие первый в России однополый брак боятся выходить из дома

Фотомарафон «Мой папа» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Медведев даст 12,5 млрд рублей на устранение цифрового неравенства

Обморозили уши, ноги и руки 7 человек в Искитиме

США высказали по Украине реальные предложения

Избил до полусмерти свою 93-летнюю мать житель Новосибирска

Навального задержали на забастовке избирателей в Москве

Толоконский: Бердск входит в пояс внедрения

Комары кусают реже спокойных людей

Бюджет российского Крыма резко пошел в рост

Последние комментарии

Январь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


США высказали по Украине реальные предложения

Помощник президента Сурков: Госдеп обсуждает российскую инициативу по развертыванию на юго-востоке Украины миссии ООН.

29.01.2018 Фото: Кремлин.ру Нет комментариев

США высказали по Украине реальные предложения

Владислав Сурков

«Дубайский пакет» американских предложений по развертыванию миссии ООН на юго-востоке Украины выглядит вполне реализуемым, РФ внимательно изучит его и своевременно даст ответ. Об этом заявил  ТАСС помощник президента РФ Владислав Сурков по итогам встречи со спецпредставителем Госдепартамента по Украине Куртом Волкером.

«Основной темой переговоров вновь стало обсуждение российской инициативы по развертыванию на юго-востоке Украины миссии ООН. Американцы на этот раз привезли гораздо более конструктивные предложения. «Дубайский пакет» американских наработок, в отличие от «белградского», в целом выглядит вполне реализуемым. По крайней мере, на первый взгляд», — сказал Сурков.

«Главное в нем — довольно подробный план поэтапного развертывания миссии в увязке с реализацией политических пунктов минских соглашений. Это сбалансированный подход, которого мы все время добиваемся. Мы его внимательно изучим и своевременно дадим ответ. После чего пригласим Курта и его коллег на новую встречу», — уточнил помощник главы российского государства.

Очередная встреча Суркова и Волкера состоялась 26 января в Дубае. До этого они встречались трижды: 21 августа 2017 года — в Минске, 7 октября и 13 ноября — в Белграде. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что конкретных результатов от встречи в Дубае не ожидается, это «сверка часов» и обмен мнениями по текущим вопросам».


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Заключившие первый в России однополый брак боятся выходить из дома Фотомарафон «Мой папа» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск» Медведев даст 12,5 млрд рублей на устранение цифрового неравенства

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Антикризисное КАСКО!
Кредитно- страховое агентство Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика