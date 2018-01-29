Навального задержали на забастовке избирателей в Москве

В воскресенье, 28 января, по всей России прошли митинги против недопуска на президентские выборы оппозиционера Алексея Навального. Политик призвал сторонников к протестам после того, как ЦИК отказалась допустить его на президентские выборы из-за судимости по «делу «Кировлеса». Навальный участия в акции принять не успел, он был задержан сотрудниками полиции, сообщил сам политик.

За несколько часов до начала митинга в Москве полиция пришла в офис Фонда борьбы с коррупцией на Автозаводской и потребовала, чтобы сотрудники штаба покинули помещение из-за угрозы взрыва. После этого полицейские задержали четверых сотрудников штаба.

Сам Навальный был задержан вскоре после начала акции на Тверской. «Меня задержали. Это значения не имеет. Приходите на Тверскую. Вы не за меня выходите, а за себя и свое будущее», — написал после этого Навальный на своей странице в Twitter. Позже в микроблоге оппозиционер опубликовал видеозапись, на которой было запечатлено его задержание.

Оппозиционера задерживали на его акциях и раньше — и 26 марта, и 12 июня. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главк столичной полиции, против Навального хотели составить протокол по статье КоАП о нарушении порядка проведения митинга (ст. 20.2). За повторное нарушение закона оппозиционеру грозит арест на срок до 30 суток.

Участники несогласованной акции в Москве собирались у памятника Маяковскому, чтобы оттуда отправиться на Пушкинскую площадь. Там традиционно проходят протесты сторонников Навального. Акция продолжалась около трех часов и закончилась у дома правительства на Краснопресненской набережной, передает РБК. Данные о числе участников акции разошлись. В МВД численность московского протеста оценили в тысячу человек, организаторы заявили, что, по предварительным подсчетам, в акции участвовали 5–7 тыс. человек.

Полицейские призывали собравшихся разойтись, «не мешать проходу других граждан» и «соблюдать организованность и порядок». Протестующие игнорировали требования полиции и скандировали: «Россия без Путина», «Собчак — это фальшивка» и «Бойкот, забастовка». Упомянутая протестующими телеведущая Ксения Собчак, которая обещала снять свою кандидатуру в пользу Навального в случае его допуска на выборы, к концу акции приехала к ОВД «Якиманка», куда привезли оппозиционера. Она призвала своих сторонников оказывать помощь задержанным на митингах, «не разделяя их на сторонников «Яблока», ПАРНАС, Партии прогресса и других». По данным портала «ОВД-Инфо», который мониторит проведение оппозиционных акций и задержания, к 18:30 мск в столице на акции протеста были задержаны 16 человек.​

Меньше задержаний

Везде, где прошли январские митинги, задержанных оказалось гораздо меньше, чем на других несанкционированных акциях Навального, 26 марта и 12 июня: тогда только в Москве число задержанных составило около 900 и 800 человек соответственно. ОМОН и полиция почти не допускали задержаний, чтобы не «подогревать протест», предположил в разговоре с РБК источник, близкий к московскому штабу оппозиционера. «Конечно, задержания подростков — а их много на митингах Алексея — только подогревают внимание к нам прессы, западной в том числе, — отметил он. — Поэтому власти, видимо, дали указание «не винтить кого попало, насколько возможно», считает собеседник РБК.

Всего акции в поддержку Навального планировались в 84 городах. К 18:30, по данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», больше всего задержанных было в Чебоксарах — более 50 человек — и Уфе — около 45. В Кемерове задержан 31 человек, в Мурманске — 23, в Туле и Москве задержано по 16 участников митингов, в Томске — 12, в Петербурге — 11, в Волгограде — десять. Также протестующих задерживали в Архангельске, Астрахани, Березниках, Калуге, Кирове, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Новочебоксарске, Петрозаводске, Раменском, Самаре, Саранске, Тольятти, Челябинске, Южно-Сахалинске. Общее количество задержаний составило 257 человек.

Эта акция — одна из самых малочисленных, проведенных Навальным в столице. Меньше человек посетили только прошедшие в октябре митинги. Тогда к московской акции присоединились от 700 (по оценке МВД) до 3 тыс. (по мнению московского штаба Навального) человек. Это значительно меньше, чем во время акций сторонников оппозиционера в июне (тогда на Тверскую пришли 5–7 тыс. человек) и марте прошлого года (по разным оценкам, митинг в Москве собрал от 7 тыс. до 25 тыс. человек).

По информации МВД, на московский митинг пришла тысяча человек, менее тысячи посетили на акцию в Екатеринбурге, 600 — в Новосибирске, 550 — в Нижнем Новгороде. В Барнауле, Хабаровске, Кемерово акции собрали по 150 участников, в Магнитогорске, Оренбурге, Кургане — не более 100 человек, в Красноярске, Томске, Владивостоке, Иркутске — около 200 человек.

Тогда митинги Навального проходили под антикоррупционными лозунгами. Поводом для их проведения стало отсутствие реакции властей на фильм Фонда борьбы с коррупцией о недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева.

Навальный изолировал сам себя

Относительная малочисленность январского протеста объясняется ошибками, которые Навальный допускал в своей деятельности в последнее время, считает политолог Николай Миронов: «Летом 2017 года Навальный «захватил» уличный протест, но дальше начались ошибки: повторение однообразных акций, заведомо безуспешные попытки заставить власть пустить его в избирательную кампанию».

По мнению эксперта, главная ошибка оппозиционера — в «политическом эгоцентризме»: вместо дискуссии о развитии страны его штаб говорит только о недопуске к выборам, что «широкому избирателю малоинтересно».

С этим не согласен сотрудник Центра политических технологий Борис Макаренко: по его мнению, говорить о «политическом конце» Навального рано. «Пока существует городской средний класс, которого волнуют поднимаемые им проблемы коррупции, пока у этого класса нет достойного представителя на политической арене, у Навального будет «поляна» для работы», — сказал он РБК. «Сейчас он исчез из повестки, но уже с 19 марта (дня после выборов. — РБК) он может в ней вновь появиться, поддержка у него есть», — уверен эксперт.

О намерении устроить митинги по всей России Навальный заявил в декабре, после того как Центризбирком отказался зарегистрировать его в качестве кандидата на выборах. Оппозиционер не может баллотироваться в президенты из-за своей судимости по «делу «Кировлеса», заявили тогда члены ЦИК. Навальный попробовал опротестовать это решение в Верховном суде, но суд отклонил его жалобу. Оппозиционер призвал своих сторонников выйти на улицы, чтобы добиться «конкурентных выборов прямо сейчас».

Видео

Полиция отпустила оппозиционера Алексея Навального, задержанного в воскресенье на Тверской улице в центре Москвы во время «Забастовки избирателей», без составления протокола. Об этом сам Навальный рассказал у себя в Twitter.

«Меня выпустили до суда. Самому из ОВД выйти не дали — отвезли до «Автозаводской». Спасибо огромное всем, кто поддерживал и стоял у отдела. Слышал ваше скандирование, вы крутые», — написал политик. В следующем своем твите Навальный добавил: «Телефон у меня изъяли, поэтому ответить на звонки и сообщения не смогу. Если же вам кто-то отвечает, то это точно не я. Возможно, Путин».

Адвокат Навального Ольга Михайлова в беседе с ТАСС уточнила, что Навального действительно освободили из ОВД без составления протокола, но с обязательством о явке. «Когда будет известно о составлении, нас уведомят», — рассказала она.