Около 1 тысячи сторонников Навального вышли на «Забастовку избирателей» в Новосибирске

28 января в 11:00 началось шествие и митинг в поддержку бойкота президентских выборов в Новосибирске. В жгучий мороз на улицу вышли около 1 тыс. человек.

Сторонники бойкота мартовских выборов начали шествие по аллее центральной улицы города — Красного проспекта — от ДК «Прогресс». На главном баннере было написано «Это не выборы».

Люди присоединялись к шествию по дороге, некоторые водители сигналили протестующим и показывали большой палец вверх. Один из проезжавших мимо, впрочем, продемонстрировал участникам неприличный жест.

«Это не выборы, это обман! Мы требуем честных выборов!» — скандировала толпа.

Из-за узкой пешеходной зоны в центре Красного проспекта колонна растянулась на сотни метров. По дороге к участникам присоединялись опоздавшие. На некоторых участках движения тропинки по обочине дороге были столь узкие из-за сугробов, что протестующим приходилось идти гуськом.

Шествие сопровождали два ПАЗика полиции, две машины с камерами кругового обзора для наблюдения за толпой, а на парковке у ДК «Прогресс» стояли два грузовика с ОМОНом.

Когда первые участники пришли в сквер Чаплыгина, последние были еще в полукилометре — на пересечении Красного и улицы Северная. Организаторам пришлось включить музыку. Активисты танцевали, пытаясь хоть как-то согреться на ледяном ветру.

«В Нарымском сквере, когда мы выдвигали своего кандидата на выборы, тоже было очень холодно. Но было одно важное отличие, тогда наши голоса могли что-то изменить, — начал митинг Антон Картавин. — Тогда мы могли сделать выбор между Россией, которую предлагает нам президент Путин, и Россией будущего Алексея Навального. Ни один кандидат, допущенный сегодня на выборы, не планирует всерьез победить, ни один кандидат не дает сделать нам выбор. Кроме одного — вы его знаете — он планирует получить 70% голосов из тех, кто придет на избирательные участки 18 марта, даже если он один придет на эти выборы. Так пусть он на них и приходит!»

«Забастовка! Забастовка!» — начали скандировать сотни участников.

Сквер Чаплыгина, как и предполагали организаторы, оказался более проходной точкой, чем набережная Оби. Некоторые люди, мерзнувшие на остановках, подходили к протестующими и спрашивали, что происходит. Кроме того, прямо через дорогу от площадки оказался отдел полиции № 3 «Заельцовский».

«Сейчас в стране развернулась большая дискуссия, как же нам поступать в ситуации, когда нас лишили выбора. Нам предлагают одного кандидата и пачку клоунов вокруг него. То, что они — клоуны — нет сомнений, хотя, может, в жизни они вполне уважаемые люди. Но они сами добровольно согласились исполнять функцию клоунов. Они сами публично заявляют, что не собираются бороться за пост президента и были поставлены просто потому, что так захотела администрация президента».

Гладченко со ссылкой на данные социалогических опросов «Фонда борьбы с коррупцией», предположил, что «спойлеры» Путину нужны, чтобы не получить под 80%. «Он этого не хочет, потому что 80−85% за одного кандидата — это цифры диктатора», — добавил он.

По оценкам Тайги.инфо, в шествии и митинге приняли участие около 1 тыс. человек. Акция прошла мирно, у представителей мэрии и полиции не было особых замечаний к организаторам. Во время мероприятия, впрочем, был задержан молодой человек с плакатом «Рыба гниет с головы» и портретом президента. В то же время в соседнем Кемерове полиция, по данным «ОВД-инфо», задержала 14 человек и координатора местного штаба Ксению Пахомову.

Фото Анастасии Фадеевой

Текст Ярослава Власова

Источник: Тайга.ру