Собчак предложила рассказывать о геноциде народов Сталиным

Российская журналистка, кандидат в президенты РФ Ксения Собчак предложила противодействовать попыткам идеализировать личность Иосифа Сталина с помощью съемок художественных фильмов о народах, репрессированных по его приказу.

«Я оцениваю события 44-го года как геноцид ингушского и чеченского народов. Считаю, что об этом, к сожалению, очень мало сейчас говорится. На мой взгляд, именно вот о такой трагедии и документальные, и художественные фильмы надо снимать, рассказывать о том, какая это была огромная трагедия», — заявила Собчак 27 января во время посещения мемориала «Девять башен» в Ингушетии, воздвигнутый в память о жертвах репрессий и депортации народов.

Она отметила, что ее визит на мемориал — это дань уважения ингушскому и чеченскому народам, пережившим ужасы геноцида.

«Люди увидят число жертв, погибших во время этого переселения и вообще сам факт, что людей, которые были корнями на своей Родине, вместе с детьми, имуществом, которое они собрали за десять минут, привезли в совершенно чужие холодные места, где они были практически брошены на выживание», — сказала Ксения Собчак.

По ее мнению, если больше вспоминать о тех событиях, то, может быть, меньше некоторым деятелям захочется говорить о том, каким «эффективным менеджером» Сталин.

В феврале 2017 года, в преддверии 73-летия со дня депортации ингушского народа депутаты парламента Ингушетии в первом чтении единогласным решением приняли проект закона, налагающий запрет на увековечение памяти Сталина на территории региона, передает «Интерфакс». Он предусматривает не только запрет на установку бюстов и памятников «главному организатору репрессий», но и на присвоение его имени населенным пунктам, улицам, публичное оправдание его деятельности, размещения его изображения в общественных местах и в административных помещениях с целью возвеличивания его личности.

Депортация народов Кавказа 1944 года

23 февраля 2018 года исполняется 74 года со дня депортации ингушского и чеченского народов. В этот день 91 250 ингушей были высланы в Казахстан и Среднюю Азию. Целый народ по ложному обвинению в «измене родине» был депортирован с исторических мест. В ссылке от голода, холода и болезней погибла почти половина населения. Как и ингушский народ, тотальной депортации были подвергнуты многие другие народы Северного Кавказа. Жертвами тоталитаризма стали более 3,5 млн человек, представители более 60 национальностей. В 1957 году репрессированные народы, в том числе и ингуши, были реабилитированы.

Видео пресс-службы Ксении Собчак

