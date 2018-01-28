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Собчак предложила рассказывать о геноциде народов Сталиным

Если снимать фильмы о сталинских репрессиях, это, по мнению кандидата в президенты, закроет дискуссии об эффективности его «менеджмента».(ВИДЕО)

28.01.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 5 коммент.

Собчак предложила рассказывать о геноциде народов Сталиным

В рамках предвыборного тура Ксения Собчак приезжала в Бердск 18 января

Российская журналистка, кандидат в президенты РФ Ксения Собчак предложила противодействовать попыткам идеализировать личность Иосифа Сталина с помощью съемок художественных фильмов о народах, репрессированных по его приказу.

«Я оцениваю события 44-го года как геноцид ингушского и чеченского народов. Считаю, что об этом, к сожалению, очень мало сейчас говорится. На мой взгляд, именно вот о такой трагедии и документальные, и художественные фильмы надо снимать, рассказывать о том, какая это была огромная трагедия», — заявила Собчак 27 января во время посещения мемориала «Девять башен» в Ингушетии, воздвигнутый в память о жертвах репрессий и депортации народов.

Она отметила, что ее визит на мемориал — это дань уважения ингушскому и чеченскому народам, пережившим ужасы геноцида.

«Люди увидят число жертв, погибших во время этого переселения и вообще сам факт, что людей, которые были корнями на своей Родине, вместе с детьми, имуществом, которое они собрали за десять минут, привезли в совершенно чужие холодные места, где они были практически брошены на выживание», — сказала Ксения Собчак.

По ее мнению, если больше вспоминать о тех событиях, то, может быть, меньше некоторым деятелям захочется говорить о том, каким «эффективным менеджером» Сталин.

В феврале 2017 года, в преддверии 73-летия со дня депортации ингушского народа депутаты парламента Ингушетии в первом чтении единогласным решением приняли проект закона, налагающий запрет на увековечение памяти Сталина на территории региона, передает «Интерфакс». Он предусматривает не только запрет на установку бюстов и памятников «главному организатору репрессий», но и на присвоение его имени населенным пунктам, улицам, публичное оправдание его деятельности, размещения его изображения в общественных местах и в административных помещениях с целью возвеличивания его личности.

Депортация народов Кавказа 1944 года

23 февраля 2018 года исполняется 74 года со дня депортации ингушского и чеченского народов. В этот день 91 250 ингушей были высланы в Казахстан и Среднюю Азию. Целый народ по ложному обвинению в «измене родине» был депортирован с исторических мест. В ссылке от голода, холода и болезней погибла почти половина населения. Как и ингушский народ, тотальной депортации были подвергнуты многие другие народы Северного Кавказа. Жертвами тоталитаризма стали более 3,5 млн человек, представители более 60 национальностей. В 1957 году репрессированные народы, в том числе и ингуши, были реабилитированы.

Видео пресс-службы Ксении Собчак


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    А можно, она будет рассказывать о том, что сделал со страной её крёстный отец. И родной тоже. И как они пришли к власти.

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  2. Гость

    А вы не думали о том, что ведь это слова Сталина: «Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остаётся!»-???
    И как же так Сталин «геноцидил», что миллионы «бандеровцев» и прибалтийских «лесных братьев» живы остались, как и их потомки?! 8)

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  3. овсянка74

    пусть расскажет как её папаша страну обворовал

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  4. БардакОбамович

    Её папа геноцид всего русского народа устроил.

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