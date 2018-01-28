Горела котельная склада в центре Бердска

В Бердск в субботу огнем повреждена котельная, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

27 января 2018 года в 11:10 в переулке Промышленном (это центр города) загорелась котельная, отапливающая производственно-складское здание. В результате пожара повреждена котельная.

— В 11:31 пожар был ликвидирован. На тушение пожара привлекалось 3 единицы техники и 12 человек личного состава, — уточнили в спасательном ведомстве.

О пострадавших не сообщается. Ущерб и причины пожара устанавливают дознаватели отдела надзорной деятельности по Бердску.

В этот же день произошел пожар в подъезде жилого дома на ул. Лунной в Бердске. В результате пожара повреждена детская коляска и оконный блок. В 16:13 пожар был ликвидирован.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», одновременно в другом подъезде пятиэтажки №4 на ул. Лунной неизвестный пытался поджечь доску объявлений. Полиция по заявлению потерпевших, чья коляска полностью сгорела, расследует происшествие и ищет поджигателя.

С учетом двух пожаров, произошедших в субботу, с начала 2018 года в Бердске зарегистрировано 12 пожаров. Это, по словам начальника 5-го отряда бердской противопожарной службы Константина Рожко, значительно больше, чем годом ранее. За тот же период 2017 года в Бердске произошло 7 пожаров.