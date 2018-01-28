КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-ю, Микрорайон 70, 8-913-484-4678
ПРОДАМ 2-ю в самом центре в самом лучшем доме !!!
Срочно продам квартиру!
Срочно продам студию
Срочно продам комнату
Продам студию в Белокаменном микрорайоне!
продам 2-х комнатную
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Умерла певица Людмила Сенчина

США расширили санкции против России из-за ситуации на Украине

Новые рубрики добавлены в доску объявлений сайта www.kurer-sreda.ru

День Святого Валентина: проект фотомарафон «Я тебя люблю» в газете «Курьер.Среда.Бердск»

На Олимпиаду-2018 поедут три спортсмена из Новосибирска

Орешкин: Российская экономика перспективнее американской

Поджигатели напали на 5-этажку в Микрорайоне Бердска

Смертельно опасно кататься прицепленной к машине «ватрушке» в Бердске

Отказываются платить за тепло круглый год жители Бердска

Потепление идет в Бердск

Последние комментарии

Январь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Горела котельная склада в центре Бердска

Пожарным удалось спасти от огня котельную, отапливающую производственно-складское здание. А детская коляска в подъезде 5-этажки в Микрорайоне сгорела полностью.

28.01.2018 Нет комментариев

В Бердск в субботу огнем повреждена котельная, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

27 января 2018 года в 11:10 в переулке Промышленном (это центр города) загорелась котельная, отапливающая производственно-складское здание. В результате пожара повреждена котельная.

— В 11:31 пожар был ликвидирован. На тушение пожара привлекалось 3 единицы техники и 12 человек личного состава, — уточнили в спасательном ведомстве.

О пострадавших не сообщается. Ущерб и причины пожара устанавливают дознаватели отдела надзорной деятельности по Бердску.

В этот же день произошел пожар в подъезде жилого дома на ул. Лунной в Бердске. В результате пожара повреждена детская коляска и оконный блок. В 16:13 пожар был ликвидирован.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», одновременно в другом подъезде пятиэтажки №4 на ул. Лунной неизвестный пытался поджечь доску объявлений. Полиция по заявлению потерпевших, чья коляска полностью сгорела, расследует происшествие и ищет поджигателя.

С учетом двух пожаров, произошедших в субботу, с начала 2018 года в Бердске зарегистрировано 12 пожаров. Это, по словам начальника 5-го отряда бердской противопожарной службы Константина Рожко, значительно больше, чем годом ранее. За тот же период 2017 года в Бердске произошло 7 пожаров.


Похожие записи

  • Нет похожих записей.

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Умерла певица Людмила Сенчина США расширили санкции против России из-за ситуации на Украине Новые рубрики добавлены в доску объявлений сайта www.kurer-sreda.ru

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

СКИДКА
ООО "Похоронный дом Обелиск"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика