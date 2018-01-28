Умерла певица Людмила Сенчина

Петербуржцы в воскресенье утром в Театре музыкальной комедии простятся с народной артисткой России Людмилой Сенчиной, скончавшейся 25 января.

Как отмечается в информационном сообщении театра, «гражданская панихида состоится 28 января в 10:00 в Большом зале Театра музыкальной комедии. Отпевание пройдет в 12:30 в соборе Владимирской иконы Божией матери на Владимирском проспекте».

Согласно последней воле певицы, она будет похоронена на Смоленском кладбище, недалеко от могилы певца Эдуарда Хиля.

Сенчина обладала неповторимым сценическим обликом и репертуаром, во многом олицетворявшим уровень отечественной эстрады своего времени.

В некрологе, подписанном руководителями Санкт-Петербурга и деятелями культуры, отмечаются многие вехи ее творческого пути. Она была участницей знаменитого мирового совместного советско-американского турне «Дитя мира», стала лауреатом многих всероссийских и международных конкурсов, среди которых фестиваль песни в Сопоте, конкурс «Золотая Лира» в Братиславе. Среди ее наград — почетный знак «За заслуги перед Санкт-Петербургом».

«Всенародную любовь и широкую известность Людмила Петровна получила, исполнив песню «Золушка» на новогоднем «Голубом огоньке». Многие произведения стали визитной карточкой артистки», — говорится в некрологе.

Источник: ТАСС