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США расширили санкции против России из-за ситуации на Украине

В черный список внесли 21 гражданина России и Украины (в основном из непризнанных республик ЛНР и ДНР), а также девять компаний, следует из документа, опубликованного американским Минфином.

28.01.2018 Фото: pxhere.com Один комментарий

США расширили санкции против России из за ситуации на Украине

Вашингтон расширил санкции против России

Вашингтон расширил санкции против Москвы из-за ситуации на Украине, в черный список внесли 21 гражданина России и Украины (в основном из непризнанных республик ЛНР и ДНР), а также девять компаний, следует из документа, опубликованного американским Минфином.
Среди попавших по санкции — заместитель министра энергетики России Андрей Черезов и директор департамента Минэнерго Евгений Грабчак, десять министров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также глава Севастополя Дмитрий Овсянников.

Из компаний в списке оказались дочерние структуры «Сургутнефтегаза», в том числе Киришский НПЗ и «Сургутнефтегазбанк», а также «Силовые машины» и «Технопромэкспорт».

Кроме того, еще по 12 компаниям санкции были уточнены.

Как заявляет Минфин США, сегодняшнее решение являются частью его обязательств «по сохранению санкционного давления на Россию до полного выполнения обязательств в рамках Минских соглашений». Кроме того, санкции введены из-за поставки в Крым газовых турбин производства немецкого концерна Siemens. Москва при этом не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом Минских соглашений.

Реакция России

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РИА Новости, что Россия не оставит новые санкции без внимания.

«У нас нет политики «око за око, зуб за зуб», но выводы определенные будут сделаны», — сказал он.

По словам сенатора, в частности, могут быть расширены меры, которые Россия уже применяет в отношении США.

«Я не могу раскрыть их суть, но они уже действуют и раздражают американцев», — сказал Джабаров.

Он добавил, что Вашингтон объявил Москве торговую войну, но никакие санкции не повлияют на позицию России по Крыму и не заставят изменить ее.

В госкорпорации «Ростех» выразили сожаление, что под санкции попала их дочерняя компания «Технопромэкспорт».

«Нам не привыкать жить под санкциями. Очень жаль, что основным инструментом в международных отношениях становится давление, а не диалог», — заявили в «Ростехе».

В компании отметили, что любые санкции имеют негативные последствия, и пообещали приложить все усилия, чтобы уменьшить их влияние.

Источник: РИА Новости


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(1) Комментарий

  1. Гость

    Американцы последовательно сжимают кольцо вокруг шеи людей ВВП. Наверное это имеет на него влияние. Но федеральные каналы талдычут, что всё направлено против России и его народа и объеденяют всех вокруг батюшки царя.

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