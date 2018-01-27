Правило шести рук в действии

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После третьего, вроде,четвертый должен быть ,а не пятый….
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Третий передал четвертому- надеясь, что у него есть мой телефон. вместе они дозвонились до пятого. Но их я уже поблагодарил лично и рассказывать об этом длинно и неинтересно.
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Я через третьи руки знаком с самим Путиным!!!!
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