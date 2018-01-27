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Правило шести рук в действии

Если запустить эту цепочку в обратную — получится передать ей БОЛЬШОЕ СПАСИБО!

27.01.2018 3 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Андрей:

Сегодня утром я потерял пакет документов. Добрая женщина подобрала их и занесла в МФЦ Бердска. Третий человек, взявший их в руки, знал меня. У пятого был мой номер телефона. Правило шести рук в действии. Если запустить эту цепочку в обратную — получится передать ей БОЛЬШОЕ СПАСИБО!


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(3) Комментариев

  1. evro

    После третьего, вроде,четвертый должен быть ,а не пятый….

    Thumb up 2 Thumb down 2

    • Андрей

      Третий передал четвертому- надеясь, что у него есть мой телефон. вместе они дозвонились до пятого. Но их я уже поблагодарил лично и рассказывать об этом длинно и неинтересно.

      Thumb up 3 Thumb down 0

  2. Аноним

    Я через третьи руки знаком с самим Путиным!!!!

    Thumb up 0 Thumb down 0

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