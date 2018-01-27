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Сегодня утром я потерял пакет документов. Добрая женщина подобрала их и занесла в МФЦ Бердска. Третий человек, взявший их в руки, знал меня. У пятого был мой номер телефона. Правило шести рук в действии. Если запустить эту цепочку в обратную — получится передать ей БОЛЬШОЕ СПАСИБО!