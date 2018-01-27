На Олимпиаду-2018 поедут три спортсмена из Новосибирска

Опубликован список российских спортсменов, которые примут участие в предстоящих XXIII зимних Олимпийских играх. В команду «Олимпийские спортсмены из России» вошли три представителя Новосибирской области – Мария Васильцова, Даниил Дильман и Николай Олюнин.

Все три спортсмена выступят в дисциплине «сноуборд-кросс», сообщили в пресс-службе правителства Новосибирской области. Полный список участников, допущенных Международным олимпийским комитетом до Игр, опубликован на сайте Олимпийского комитета России. Как сообщалось ранее, МОК разрешил ехать в Южную Корею 169 российским спортсменам из заявленных 500.

XXIII зимние Олимпийские игры пройдут в Пхёнчхане (Республика Корея) с 9 по 25 февраля 2018 года.