На Олимпиаду-2018 поедут три спортсмена из Новосибирска

Орешкин: Российская экономика перспективнее американской
Поджигатели напали на 5-этажку в Микрорайоне Бердска
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Снимет кандидатуру с выборов президента Катя Гордон
О скором нападении России на Европу объявил британский генштаб
3 атлета из России, так правильней
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Ничего они там не выиграют.
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Командировочные получат уже не в минус
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Потому и допускают
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Стыдно. За сибиряков стыдно. Ладно, мацква, за тех давно не стыдно, но чтоб наши и в такое…
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А вот и не правда. На Олимпиаду отправятся также 4 хоккеиста Сибири!
Александр Бергстрём, Патрик Закриссон, Йонас Энлунд и Рок Тичар.
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