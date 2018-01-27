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На Олимпиаду-2018 поедут три спортсмена из Новосибирска

Мария Васильцова, Даниил Дильман и Николай Олюнин выступят в Пхёнчхане в дисциплине «сноуборд-кросс» за команду «Олимпийские спортсмены из России».

27.01.2018 Фото: Википедия 6 коммент.

На Олимпиаду 2018 поедут три спортсмена из Новосибирска

Зимние ОИ-2018 стартуют в Южной Корее 9 февраля

Опубликован список российских спортсменов, которые примут участие в предстоящих XXIII зимних Олимпийских играх. В команду «Олимпийские спортсмены из России» вошли три представителя Новосибирской области – Мария Васильцова, Даниил Дильман и Николай Олюнин.

Все три спортсмена выступят в дисциплине «сноуборд-кросс», сообщили в пресс-службе правителства Новосибирской области. Полный список участников, допущенных Международным олимпийским комитетом до Игр, опубликован на сайте Олимпийского комитета России. Как сообщалось ранее, МОК разрешил ехать в Южную Корею 169 российским спортсменам из заявленных 500.

XXIII зимние Олимпийские игры пройдут в Пхёнчхане (Республика Корея) с 9 по 25 февраля 2018 года.


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(6) Комментариев

  1. Новый мэр

    3 атлета из России, так правильней

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  2. Аноним

    Ничего они там не выиграют.

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  3. Аноним

    Стыдно. За сибиряков стыдно. Ладно, мацква, за тех давно не стыдно, но чтоб наши и в такое…

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  4. Аноним

    А вот и не правда. На Олимпиаду отправятся также 4 хоккеиста Сибири!
    Александр Бергстрём, Патрик Закриссон, Йонас Энлунд и Рок Тичар.

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