Орешкин: Российская экономика перспективнее американской
Поджигатели напали на 5-этажку в Микрорайоне Бердска
Смертельно опасно кататься прицепленной к машине «ватрушке» в Бердске
Отказываются платить за тепло круглый год жители Бердска
Погибли 30 животных на пожаре в приюте Бийска
Отец-одиночка живет в долг в съемном жилье с двумя детьми в Бердске
За обман мэрии на 1,4 млн рублей дали по 2 года условно бизнесменам в Новосибирской области
Снимет кандидатуру с выборов президента Катя Гордон
О скором нападении России на Европу объявил британский генштаб
либо кто-то из своих, раз все подъезды на домофонах…либо не следует запускать в подъезд без опроса кто идет и контролировать этот заход….
9 3
Домофоны утратили свою функцию, можно заходить в любой подъезд. Домофонные компании наплодили массу мастер ключей ко всем дверям!
2 0
раньше бы сказали местная ребятня пакостит — а сейчас коварные поджигатели
2 0
Странно, а почему были взрывы, в соседнем доме живу , были такие грохоты как будто подорвали балоне с газом.
0 0