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Поджигатели напали на 5-этажку в Микрорайоне Бердска

В одном подъезде неизвестные сожгли детскую коляску, в другом пытались поджечь доску объявлений. Полиция разбирается.

27.01.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.

Поджигатели напали на 5 этажку в Микрорайоне Бердска

В субботу днем многоквартирный дом №4 на ул. Лунной в Бердске подвергся нападению поджигателей.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, 27 января около 15.30 в последнем подъезде «длинной» 5-этажки подожгли детскую коляску, которая стояла на лестничной площадке между первым и вторым этажами. Коляска сгорела полностью. Потерпевшие сообщали о происшествии в полицию. Они хотят добиться того, чтобы поджигателей нашли и те возместили ущерб.

Одновременно в другом подъезде дома №4 на Лунной неизвестный попытался поджечь доску объявлений. Как говорят местные жители, судя по всему, в обоих подъездах действовал один и тот же злоумышленник.

По информации «Курьер. Среда. Бердск» никто из людей не пострадал, хотя дым заполнил весь подъезд.


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    либо кто-то из своих, раз все подъезды на домофонах…либо не следует запускать в подъезд без опроса кто идет и контролировать этот заход…. =)

    Thumb up 9 Thumb down 3

    • читатель

      Домофоны утратили свою функцию, можно заходить в любой подъезд. Домофонные компании наплодили массу мастер ключей ко всем дверям!

      Thumb up 2 Thumb down 0

  2. Аноним

    раньше бы сказали местная ребятня пакостит — а сейчас коварные поджигатели

    Thumb up 2 Thumb down 0

  3. berkyt

    Странно, а почему были взрывы, в соседнем доме живу , были такие грохоты как будто подорвали балоне с газом.

    Thumb up 0 Thumb down 0

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