Поджигатели напали на 5-этажку в Микрорайоне Бердска

В субботу днем многоквартирный дом №4 на ул. Лунной в Бердске подвергся нападению поджигателей.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, 27 января около 15.30 в последнем подъезде «длинной» 5-этажки подожгли детскую коляску, которая стояла на лестничной площадке между первым и вторым этажами. Коляска сгорела полностью. Потерпевшие сообщали о происшествии в полицию. Они хотят добиться того, чтобы поджигателей нашли и те возместили ущерб.

Одновременно в другом подъезде дома №4 на Лунной неизвестный попытался поджечь доску объявлений. Как говорят местные жители, судя по всему, в обоих подъездах действовал один и тот же злоумышленник.

По информации «Курьер. Среда. Бердск» никто из людей не пострадал, хотя дым заполнил весь подъезд.