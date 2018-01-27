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Хотелось бы написать о замечательной УК «Вымпел Сервис». Мы проживаем по адресу: К. Маркса, 4 с трёхмесячным ребёнком. Ситуация заключается в том, что с начала отопительного сезона в квартире некомфортная температура для проживания, постоянно холодные полы.

С наступлением холодов температура в квартире не поднимается выше 15 градусов, при этом температура полов около 10, что подтверждается актом замера температурного режима инженером-теплотехником данной управляющей компании.

По факту происходящего УК не предпринимает никаких мер. Данная проблема наблюдается не только в нашей квартире, но и этажами выше.

Хотелось бы ускорить процесс потепления в нашей квартире, так как в данный момент ее нельзя признать жилой, тем более с ТРЕХМЕСЯЧНЫМ РЕБЁНКОМ.