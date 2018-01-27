Температура в квартире не поднимается выше 15 градусов!

Отказываются платить за тепло круглый год жители Бердска
Погибли 30 животных на пожаре в приюте Бийска
Отец-одиночка живет в долг в съемном жилье с двумя детьми в Бердске
За обман мэрии на 1,4 млн рублей дали по 2 года условно бизнесменам в Новосибирской области
Снимет кандидатуру с выборов президента Катя Гордон
О скором нападении России на Европу объявил британский генштаб
Однополый брак впервые признали в России
Недофинансирование ремонта дорог приведет к коллапсу в Новосибирской области
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