Мы отстали лет на 80

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Жуткий клип и баба. Их нравы. А мы вспоминаем ушедшую Людмилу Сенчину.. Какая красивая и голосистая девушка была..И полуголой не надо прыгать и пела вживую
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Дремучесть просто зашкаливает
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Скорее на все 100 лет отстали.
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Тартыга Дрочёный который ест мраморную говядину и пьёт дорогие напитки, конечно только этого и не хватает. Зачем сваливать? У нас Ольга Бузова есть!
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