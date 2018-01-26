Повышение температуры в Бердске ожидается днем в воскресенье, 28 января. По данным синоптиков, 27 января столбик термометра будет удерживаться на отметке 25-28 градусов мороза. А в ночь на субботу сохранится температура до минус 30.
Но уже в воскресенье днем потеплеет до -19, а к вечеру температура повысится до минус 16 градусов. В понедельник прогнозируют постепенный спад мороза до -11. Примерно такая погода со снегопадами продержится до конца января.
А уже в четверг, 1 февраля, снова ожидается понижение температуры до минус 22 градусов. Впрочем, как прогнозируют синоптики, новые морозы в Бердске продержатся недолго — 4 февраля обещаю минус 4.
Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в городском отделе физкультуры и спорта, перенесенный из-за лютых морозов «День снега» состоится в воскресенье, 28 января.
Первоначально праздник планировали провести в воскресенье, 21 января. Но в тот день грянул 40-градусный мороз и соревнования перенесли на неделю, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Программа праздника осталась прежней. «День снега» пройдет на лыжной базе «Метелица».
ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА:
10.30 – 11.15 – регистрация участников соревнований;
11.30 – 11.50 — торжественное открытие спортивного праздника;
12.00 – семейные соревнования «Веселые старты» среди команд дошкольных учреждений Бердска
13.00 – церемония награждения.
«Потепление идет в Бердск.»
Правильнее такой заголовок:
Аномальная жара накрывает Бердск, а на дворе только январь!
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