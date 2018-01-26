«Потепление идет в Бердск.»

Повышение температуры в Бердске ожидается днем в воскресенье, 28 января. По данным синоптиков, 27 января столбик термометра будет удерживаться на отметке 25-28 градусов мороза. А в ночь на субботу сохранится температура до минус 30.

Но уже в воскресенье днем потеплеет до -19, а к вечеру температура повысится до минус 16 градусов. В понедельник прогнозируют постепенный спад мороза до -11. Примерно такая погода со снегопадами продержится до конца января.

А уже в четверг, 1 февраля, снова ожидается понижение температуры до минус 22 градусов. Впрочем, как прогнозируют синоптики, новые морозы в Бердске продержатся недолго — 4 февраля обещаю минус 4.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в городском отделе физкультуры и спорта, перенесенный из-за лютых морозов «День снега» состоится в воскресенье, 28 января.

Первоначально праздник планировали провести в воскресенье, 21 января. Но в тот день грянул 40-градусный мороз и соревнования перенесли на неделю, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Программа праздника осталась прежней. «День снега» пройдет на лыжной базе «Метелица».

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА:

10.30 – 11.15 – регистрация участников соревнований;

11.30 – 11.50 — торжественное открытие спортивного праздника;

12.00 – семейные соревнования «Веселые старты» среди команд дошкольных учреждений Бердска

13.00 – церемония награждения.