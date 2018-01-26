КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

ПРОДАМ 2-ю в самом центре в самом лучшем доме !!!
Срочно продам квартиру!
Срочно продам студию
Срочно продам комнату
Продам студию в Белокаменном микрорайоне!
продам 2-х комнатную
Продам 1к квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Потепление идет в Бердск

Погибли 30 животных на пожаре в приюте Бийска

Отец-одиночка живет в долг в съемном жилье с двумя детьми в Бердске

За обман мэрии на 1,4 млн рублей дали по 2 года условно бизнесменам в Новосибирской области

Снимет кандидатуру с выборов президента Катя Гордон

О скором нападении России на Европу объявил британский генштаб

Однополый брак впервые признали в России

Недофинансирование ремонта дорог приведет к коллапсу в Новосибирской области

Верховный суд не допустил Навального к президентским выборам

Заставят продавать пожарные извещатели в магазинах Бердска

Последние комментарии

Январь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Потепление идет в Бердск

В воскресенье, 28 января, синоптики обещают ослабление морозов до 19 градусов. А это значит, что перенесенный «День снега» состоится.(ПРОГРАММА)

26.01.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Потепление идет в Бердск

В бердском лесу

Повышение температуры в Бердске ожидается днем в воскресенье, 28 января. По данным синоптиков, 27 января столбик термометра будет удерживаться на отметке 25-28 градусов мороза. А в ночь на субботу сохранится температура до минус 30.

Но уже в воскресенье днем потеплеет до -19, а к вечеру температура повысится до минус 16 градусов. В понедельник прогнозируют постепенный спад мороза до -11. Примерно такая погода со снегопадами продержится до конца января.

А уже в четверг, 1 февраля, снова ожидается понижение температуры до минус 22 градусов. Впрочем, как прогнозируют синоптики, новые морозы в Бердске продержатся недолго — 4 февраля обещаю минус 4.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в городском отделе физкультуры и спорта, перенесенный из-за лютых морозов «День снега» состоится в воскресенье, 28 января.

Первоначально праздник планировали провести в воскресенье, 21 января. Но в тот день грянул 40-градусный мороз и соревнования перенесли на неделю, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Программа праздника осталась прежней. «День снега» пройдет на лыжной базе «Метелица».

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА:
10.30 – 11.15 – регистрация участников соревнований;
11.30 – 11.50 — торжественное открытие спортивного праздника;
12.00 – семейные соревнования «Веселые старты» среди команд дошкольных учреждений Бердска
13.00 – церемония награждения.


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Потепление идет в Бердск Погибли 30 животных на пожаре в приюте Бийска Отец-одиночка живет в долг в съемном жилье с двумя детьми в Бердске

(1) Комментарий

  1. Аноним

    «Потепление идет в Бердск.»

    Правильнее такой заголовок:

    Аномальная жара накрывает Бердск, а на дворе только январь!

    Thumb up 2 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Антикризисное КАСКО!
Кредитно- страховое агентство Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика