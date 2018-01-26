Отказываются платить за тепло круглый год жители Бердска

Коммунальщики Бердска изменили свои показания и заверили вышестоящих чиновников, что их все устраивает в схеме платежей за тепло по 1/12. Комбинат бытовых услуг оповестили об этом бердские управляющие компании, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Начальник Госжилинспекции по Новосибирской области Евгений Понамарев заявил, что за нарушения при начислении платы за отопление по 1/12 будут спрашивать с управляющих компаний Бердска. По его мнению, этот способ удобен для простых жителей, предпринимателей УК и ресурсоснабжающих организаций. Однако сами бердчане заявляют, что не собираются переходить на новую систему платы.

В ходе встречи, которая состоялась 25 января в администрации Бердска, жители города заявили, что не хотят переходить на новую систему расчетов за отопление. То есть платить за тепло круглый год — даже летом.

— Я вам говорю, что я не стану платить по 1/12. У нас в соседнем доме житель платил так: по 1400 каждый месяц. И когда ему сделали перерасчёт, оказалось, что ему компенсируют только 300 рублей за весь год. Не буду платить, и вы меня не заставите! — возмущались люди.

Однако, по словам Евгения Понамарева, этот способ оплаты предусмотрен как федеральным, так и местным законодательством. Это ФЗ №354 и постановление губернатора Новосибирской области №211, принятое еще в 2016 году.

— Согласно ему платежи за тепло в Новосибирской области начисляются по 1/12 при наличии приборов учета. Сейчас люди озабочены тем, насколько будет прозрачен этот способ. Они считают, что платеж по прибору учета обеспечивает некоторую прозрачность. На самом деле – нет, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» начальник ГЖУ.

Он объяснил, что в конце года подводится корректировка. Это делается с участием жилинспекии. Если у специалистов возникают подозрения в том, что со стороны УК были нарушения при расчёте и начислении, то ГЖИ проводит проверку.

— Мы поднимаем все архивы показаний приборов общедомовых учетов и сразу сравниваем. Управляющая компания постоянно находится в тисках лицензионной ответственности, потому что как только показания не совпадают, то УК выдают предписание, они делают перерасчет и так далее, — объяснил Понамарев.

Он также сообщил, что в Бердске 2/3 домов уже перешли на оплату по схеме 1/12. И пока в Госжилинспекцию не поступило ни одной письменной жалобы от бердчан.

— Все это под контролем. Мы видим прозрачность платежей. С ресурсоснабжающими организациями и с управляющими компаниями этот вопрос мы обсудили. И они тоже не видят сложностей, — сказал руководитель областной жилинспекции.

Евгений Александрович подчеркнул, что при такой системе оплаты счетчики нужны, и убирать их нельзя, так как УК с ресурсоснабжающей организацией ежемесячно проводят сверки по прибору учета.

Ранее «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что в коммунальной среде Бердска полагают: схема «1/12» ставит палки в колеса и КБУ. Ведь Комбинат бытовых услуг платит за потребленные при производстве тепла ресурсы (газ, уголь и электроэнергию) по факту. Предприятию придется договариваться о рассрочке платежей с поставщиками. И платить проценты за несвоевременность платежей. А это в итоге приведет к увеличению кредиторских долгов КБУ. Однако Понамарев заявил, что Комбинат полностью устраивает такой способ оплаты.

— У КБУ нет вопросов. Я их спросил: «Вам не нравится это? Может быть, вынести на рабочую группу и предложить внести в постановление №211 изменения». Они сказали на совещании у главы, что их абсолютно устраивает такой способ оплаты, — рассказал начальник ГЖИ.

Он заверил бердчан в том, что новый способ оплаты будет абсолютно прозрачным. Переход на него — плановая работа, которую уже провели в Новосибирске.

— Если придет жалоба, что неправильно объемы посчитали, мы проверяем. Плюс мы видим, как УК сделало перераспределение между жилой и нежилой частью. Там очень много идет нарушений и неточностей. Но теперь мы будем заниматься этим не каждый месяц, а один раз в год, — контрастировал Евгений Пономарев.

По его мнению, расчет платежей по 1/12 будет для жителей Бердска удобнее, нежели оплата по факту. Он объяснил, что в конце каждого года будет проводиться корректировка, и управляющие компании будут смотреть на фактическое потребление тепла за год. Если по факту человек переплатил деньги, то ему это компенсируют. И в первом квартале нового года он будет платить за тепло меньше — за вычетом суммы переплаты за предыдущий год.

Однако, если собственник помещения израсходовал тепла больше, чем заплатил за него, то в первом квартале сумму недоплаты ему прибавят в платежку.