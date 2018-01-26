Отказываются платить за тепло круглый год жители Бердска

Бердчане хотят платить за тепло по факту потребления
Коммунальщики Бердска изменили свои показания и заверили вышестоящих чиновников, что их все устраивает в схеме платежей за тепло по 1/12. Комбинат бытовых услуг оповестили об этом бердские управляющие компании, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Начальник Госжилинспекции по Новосибирской области Евгений Понамарев заявил, что за нарушения при начислении платы за отопление по 1/12 будут спрашивать с управляющих компаний Бердска. По его мнению, этот способ удобен для простых жителей, предпринимателей УК и ресурсоснабжающих организаций. Однако сами бердчане заявляют, что не собираются переходить на новую систему платы.
В ходе встречи, которая состоялась 25 января в администрации Бердска, жители города заявили, что не хотят переходить на новую систему расчетов за отопление. То есть платить за тепло круглый год — даже летом.
— Я вам говорю, что я не стану платить по 1/12. У нас в соседнем доме житель платил так: по 1400 каждый месяц. И когда ему сделали перерасчёт, оказалось, что ему компенсируют только 300 рублей за весь год. Не буду платить, и вы меня не заставите! — возмущались люди.
Однако, по словам Евгения Понамарева, этот способ оплаты предусмотрен как федеральным, так и местным законодательством. Это ФЗ №354 и постановление губернатора Новосибирской области №211, принятое еще в 2016 году.
— Согласно ему платежи за тепло в Новосибирской области начисляются по 1/12 при наличии приборов учета. Сейчас люди озабочены тем, насколько будет прозрачен этот способ. Они считают, что платеж по прибору учета обеспечивает некоторую прозрачность. На самом деле – нет, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» начальник ГЖУ.
Он объяснил, что в конце года подводится корректировка. Это делается с участием жилинспекии. Если у специалистов возникают подозрения в том, что со стороны УК были нарушения при расчёте и начислении, то ГЖИ проводит проверку.
— Мы поднимаем все архивы показаний приборов общедомовых учетов и сразу сравниваем. Управляющая компания постоянно находится в тисках лицензионной ответственности, потому что как только показания не совпадают, то УК выдают предписание, они делают перерасчет и так далее, — объяснил Понамарев.
Он также сообщил, что в Бердске 2/3 домов уже перешли на оплату по схеме 1/12. И пока в Госжилинспекцию не поступило ни одной письменной жалобы от бердчан.
— Все это под контролем. Мы видим прозрачность платежей. С ресурсоснабжающими организациями и с управляющими компаниями этот вопрос мы обсудили. И они тоже не видят сложностей, — сказал руководитель областной жилинспекции.
Евгений Александрович подчеркнул, что при такой системе оплаты счетчики нужны, и убирать их нельзя, так как УК с ресурсоснабжающей организацией ежемесячно проводят сверки по прибору учета.
Ранее «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что в коммунальной среде Бердска полагают: схема «1/12» ставит палки в колеса и КБУ. Ведь Комбинат бытовых услуг платит за потребленные при производстве тепла ресурсы (газ, уголь и электроэнергию) по факту. Предприятию придется договариваться о рассрочке платежей с поставщиками. И платить проценты за несвоевременность платежей. А это в итоге приведет к увеличению кредиторских долгов КБУ. Однако Понамарев заявил, что Комбинат полностью устраивает такой способ оплаты.
— У КБУ нет вопросов. Я их спросил: «Вам не нравится это? Может быть, вынести на рабочую группу и предложить внести в постановление №211 изменения». Они сказали на совещании у главы, что их абсолютно устраивает такой способ оплаты, — рассказал начальник ГЖИ.
Он заверил бердчан в том, что новый способ оплаты будет абсолютно прозрачным. Переход на него — плановая работа, которую уже провели в Новосибирске.
— Если придет жалоба, что неправильно объемы посчитали, мы проверяем. Плюс мы видим, как УК сделало перераспределение между жилой и нежилой частью. Там очень много идет нарушений и неточностей. Но теперь мы будем заниматься этим не каждый месяц, а один раз в год, — контрастировал Евгений Пономарев.
По его мнению, расчет платежей по 1/12 будет для жителей Бердска удобнее, нежели оплата по факту. Он объяснил, что в конце каждого года будет проводиться корректировка, и управляющие компании будут смотреть на фактическое потребление тепла за год. Если по факту человек переплатил деньги, то ему это компенсируют. И в первом квартале нового года он будет платить за тепло меньше — за вычетом суммы переплаты за предыдущий год.
Однако, если собственник помещения израсходовал тепла больше, чем заплатил за него, то в первом квартале сумму недоплаты ему прибавят в платежку.
«… Если придет жалоба, что неправильно объемы посчитали, мы проверяем.» Как вы проверите?! Общедомовые счетчики в электронном виде отправляют данные через интернет, непосредственно УК, а там никто не застрахован от приписок и корректировок. Что вы будете проверять? Файлы? Дурилово очередное. Кто эту тему придумал, понимают сколько можно отжать на приписках и никто это не проверит.
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Компенсация без учёта инфляции, тот же самый развод на деньги. Такая оплата хороша, только при наличии экономической стабильности в стране. А так, ещё один из способов отъёма денег у населения.
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тут уже логично задавался вопрос а кто будет платить в случае если было потреблено ресурсов больше или меньше и квартира уже продана??? новый собственник получит больше или меньше в квитанции ??? на каком основании они обяжут доплачивать нового собственника??
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Очередное дурилово , господин Пономарев. Сколько раз к вам приходилось обращаться, ничего вразумительного не дали своим ответом, а только советы дают- обращайтесь в суд!!! Даже и не вникают в суть проблемы…
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Жирный чиновник из Москвы валяется на полу, рвет на ж.. волосы и не знает , что еще придумать , чтоб удовлетворить свою гнилую утробу .
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Надо понимать, что правило ввели из-за крикунов, которые истерят получив квитки.
Сумму размазали по всему году, можно сказать кредит выдают на год.
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А мы в этом месяце за отопление не платили мы платим по 1/12. В месяц выходило где-то по 950 рублей. А в январе у нас переплата 130 рублей. За все отдали 1700. Давно мы такую сумму не платили.
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Моя семья не будет платить летом за тепло! Хоть че делайте.
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Долг будет висеть , только и всего , и все равно потом через приставов застав
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Долг будет висеть в программе УК, а чтоб повис у приставов, нужно УК суд выиграть, но УК судится не будет. Максимум будет судебный приказ, который отменяется на раз)
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спишет
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можете уже не платить, результат будет одинаковый.
2 0
Долг будет висеть , только и всего , и все равно потом через приставов заставят заплатить .
Вы тут ничего не решаете , всё за вас уже решили .
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А наш дом уже надурили. В августе повесили объявление, что будут брать по /1/12 и за август содрали 1500. А за сентябрь в квитанции опять появилась графа «показания по приборам учета». И каждый месяц выставляли разные суммы. Но за декабрь-то перерасчет нам не сделали. Вот теперь нужно каждому идти и писать заявления на перерасчет. УК Жилкомсервис.
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За какое теплоооооооо платить? Зимой холодно в квартире,потому что холодно на улице,а летом будет жара на улице и соответственно в квартире потеплеет.
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жара + отопление
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При коммунистах было лучше. Надо менять власть. Надоели дармоеды из Единой России.
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Микрорайон 16 а сделали перерасчет. И о ужас +6000 рублей. У кого еще так?
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Из опыта общения с комунальщиками вывела следующее: если ты должен сдерут и ещё пеню начислят, если же уличишь в переплате — сапоги истопчишь, чтобы свое вернуть, о процентах за пользование можешь даже и не мечтать.
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